Anders Thomsen forsvarer individuelt DM-guld i speedway

Anders Thomsen er endnu en gang dansk mester i speedway.

Det lykkedes den 27-årige fynbo at genvinde det individuelle danmarksmesterskab, som han vandt for første gang i karrieren sidste år.

På Vojens Speedway Center, der onsdag aften lagde slagger til et af årets højdepunkter i speedwaykalenderen, var han suveræn.

- Det betyder, at jeg er toppen af Danmark. Jeg er super tilfreds. Følelsen af at stå øverst på skamlen ville jeg gerne have igen. Det er en fantastisk følelse, siger han til TV 2 Sport efter finalen.

Thomsen vandt samtlige af de indledende heat og havde maksimum point med i finalen.

Derfor kunne han nøjes med andenpladsen i finaleheatet, og den fik han, da han kørte over målstregen efter Nicki Pedersen.

Den tredobbelte verdensmester snuppede sejren i finaleheatet og fik dermed DM-sølv.

- Det er dejligt. Det er fedt. Jeg vidste, at alt kunne ske. Jeg er super tilfreds, siger 44-årige Nicki Pedersen til TV 2 Sport.

De senere års største danske stjerne, Leon Madsen, fik bronze.

Sidste kører i finalen var Kenneth Bjerre, men han havde kun nok point med til finalen til at kunne køre om de sekundære placeringer. Det lykkedes dog ikke for Bjerre, der sluttede som nummer fire.

Det lykkedes hverken for sidste års sølv- eller bronzevinder, Nicolai Klindt og Marcus Birkemose, at køre sig i finalen.

27-årige Anders Thomsen er i 2021 den ene af to danske kørere i Speedway GP, hvor verdens allerbedste konkurrerer om VM-titlen.

I 2021-sæsonen kører han for Stal Gorzow i Polen og danske Sønderjylland Elite Speedway, der har hjemme på netop Vojens Speedway Center.

Speedwaylegenden Ole Olsen er den kører af alle, der har vundet flest DM-titler. Hele 12 gange har han stået øverst på podiet.

Niels Kristian Iversen og Nicki Pedersen har begge syv DM-guldmedaljer i samlingen.