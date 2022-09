Antonsen smadrer japaner og er klar til semifinale

Efter en blandet indsats torsdag var Anders Antonsen fredag langt mere overbevisende i badmintonturneringen Japan Open.

Danskeren vandt sin kvartfinale over japanske Kanta Tsuneyama 21-11, 21-12 efter en meget driftsikker indsats.

Modsat i kampen mod Kodai Naraoka torsdag virkede 25-årige Antonsen fredag meget fokuseret og koncentreret i samtlige minutter på banen, og han lavede også langt færre fejl end i sin seneste kamp.

Lørdag venter der Antonsen den tredje japanske modstander i træk. Han møder således Kenta Nishimoto, der er nummer 21 i verden.

Antonsen er den højest rangerede spiller i semifinalerne Han er nummer tre på verdensranglisten og tredjeseedet i Japan Open, men de to spillere over ham er ikke længere med.

Verdens suveræne nummer et, Viktor Axelsen, meldte afbud til turneringen for at pleje kroppen ovenpå VM-ugen, mens verdens nummer to, Kento Momota, røg ud i første runde.

Ud over Antonsen er også herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup videre til semifinalerne. Fredag slog de Sean Vendy og Ben Lane fra England 21-17 og 21-16.

I semifinalerne skal danskerne op mod et par fra Sydkorea, der er nummer 82 i verden. Astrup og Skaarup er nummer otte.