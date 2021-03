Appelinstans stadfæster pointstraf til Bjerringbro

Bjerringbro-Silkeborg er fortsat taberdømt i tre kampe for ulovlig brug af stregspilleren Sasser Valde Helveg Sonn.

Det er konklusionen, efter at Håndboldens Appelinstans har behandlet sagen.

Der var ikke styr på det formelle papirarbejde, da den unge stregspiller i foråret vendte tilbage til den midtjyske klub efter et lejeophold i Lemvig-Thyborøn.

Det fik Disciplinærinstansen for Håndboldligaen og 1. division til at skride til handling.

Bjerringbro-Silkeborg blev således taberdømt i tre ligakampe mod TMS Ringsted, TTH Holstebro og KIF Kolding. Derudover blev der udstukket en bøde på samlet 30.000 kroner.

Bjerringbro-Silkeborg mente ikke, at straffen stod mål med forseelsen, og ankede til Håndboldens Appelinstans, der fredag er nået frem til samme konklusion som disciplinærinstansen.

Det overrasker ikke den jyske klub, som dog fastholder sin uenighed.

- Vi finder stadig, at vi havde rimelige argumenter for, at sagen kunne være endt anderledes, siger Jesper Schou til klubbens hjemmeside.

- Det er vores opfattelse og den almene opfattelse hos mange i Håndbolddanmark, at dommen er alt for hård i forhold til forseelsen.

Han mener desuden, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Divisionsforeningen er nødt til at ændre systemet for registreringerne, så ikke lignende situationer opstår fremover.

Samtidig har klubben i sin anke gjort opmærksom på, at man finder det uhensigtsmæssigt, at klubbers protester skal falde inden for ti dage efter hændelsen, mens DHF kan tage ældre sager op som i dette tilfælde.

Til dette punkt har Jesper Schou med tilfredshed noteret sig appelinstansens bemærkning.

- Vi har noteret os, at Håndboldens Appelinstans deler dette synspunkt, da de i kendelsen angiver følgende: ”uagtet at det kunne være hensigtsmæssigt med en tidsmæssig begrænsning i forbindelse med anvendelse af §23, så findes der, i modsætning til Ligareglementets §88, stk. 1, ikke en sådan”.

Derfor opfordrer han også DHF til at kigge på den regel.

Den midtjyske klub kan vælge at kæmpe videre og sende sagen til Idrættens Højeste Appelinstans under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Klubben har ikke skrevet noget om, hvorvidt man vil gøre det.

Bjerringbro-Silkeborg er placeret på fjerdepladsen med to spillerunder tilbage af grundspillet. Holdet er sikker på at slutte i top-8 og sikre sig adgang til slutspillet.