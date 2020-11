Arrangører overvejer at give fans råbeforbud under OL

'Quiet, please'.

Opfordringen til publikum om at holde mund er velkendt i tennissporten. Ved OL næste sommer kan det blive et krav under samtlige begivenheder, at tilskuerne afholder sig fra enhver form for råben og skrigen.

- Det er muligt, at vi vil bede de olympiske tilskuere om at lade være med at råbe eller tale højt, siger Toshiro Muto, der er administrerende direktør for Tokyo 2020, ifølge AFP.

Tanken bag den usædvanlige idé er, at råberi medfører større smitterisiko.

- Vi mener, det er værd at overveje i forhold til at reducere antallet af luftbårne dråber, forklarer Muto.

Tilskuere har længe været et omdiskuteret emne i forbindelse med OL-arrangementet.

Hvis ikke en covid-19-vaccine er udbredt inden OL-starten 23. juli, vil legene formentlig finde sted helt uden - eller med et stærkt begrænset antal - tilskuere.

Søndag lukkede man som en prøve 2000 tilskuere ind til en gymnastik-konkurrence i Tokyo.

Stævnet fungerede som en slags OL-test, hvor mange af de foranstaltninger, som er tiltænkt til OL, var i brug.

Alle tilskuere var iført masker, fik målt deres kropstemperatur og skulle jævnligt afspritte hænder. Derudover blev de opfordret til ikke at heppe og råbe.

Arrangørerne har tidligere leget med tanken om, at alle tilrejsende tilskuere skal i karantæne i to uger inden legene. Den idé bliver dog næppe ført ud i livet.

- Eftersom antallet af udenlandske tilskuere er så højt, vil 14 dages karantæne og et forbud mod at bruge offentlig transport være urealistisk, siger Toshiro Muto.