Arsenal-legende angreb naboens villa med motorsav

Mange har prøvet at være i åben krig med sin nabo, men Jens Lehmann har taget det til et helt nyt niveau.

Og her er det ikke 'vil du være så venlig at skrue ned for musikken'-ordlyden, der er gældende.

Den nu 52-årige tidligere Arsenal-målmand er anklaget for at have overfuset sin nabos luksusvilla med en motorsav. Det skriver Bild og flere andre internationale medier.

Lehmanns bolig ligger i det populære område ved Starnberg-søen lidt uden for München, og han har tilsyneladende været så træt af, at nogle af naboens garage-tagbjælker blokerede for udsigten til søen, at han trængte ind på grunden for at save dem kortere.

Ifølge Bild har optrinnet rod i en længere nabostrid, og aktionen med motorsaven blev fanget af overvågningskameraer, hvorfor det lokale politi nu efterforsker episoden.

I første omgang forsøgte han dog at slette sine spor ved at skære kablerne til kameraerne over. En plan, der gik i vasken.

Jens Lehmann vender nok ikke tomlen op til sin nabo for tiden. Foto: Armando Franca/Ritzau Scanpix

Han købte ejendommen for 15 år siden for et gigantisk millionbeløb, og han har forklaret politiet, at han mente, at naboens garage gik for langt ind på hans egen grund. Det er dog uvist, om sagen skal en tur i retten.

Lehmann var en del af Arsenals "The Invincibles", som blev et kaldenavn, da Arsenal i 2003/2004-sæsonen vandt Premier League uden at tabe en eneste kamp under Arsène Wengers trænervinger.

Indtil sidste år arbejdede han i bestyrelsen for Hertha Berlin, men han blev fyret, efter at en racistisk WhatsApp-besked blev lækket på internettet.

Det har han senere undskyldt for.

