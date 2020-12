Arsenals mareridt fortsætter

For syvende ligakamp i træk måtte Arsenal lørdag gå fra banen uden sejr.

London-klubben tabte således med 1-2 på udebane mod Everton, og dermed fortsætter holdets forfærdelige Premier League-sæson.

Arsenal, der sædvanligvis er en del af toppen i engelsk fodbold, ligger på en skuffende 15.-plads i den bedste række. Det er blot blevet til 14 point i 14 kampe, og holdet er fem point fra nedrykningsstregen.

Everton har til gengæld gang i en god sæson og ligger efter sejren på en imponerende andenplads med 26 point efter 14 kampe.

Arsenal var lørdag uden anfører Pierre-Emerick Aubameyang, der af klubben blev meldt ude med en lægskade kort før kampstart.

Den normalt så målfarlige gaboneser har dog også været helt ved siden af sig selv i denne sæson og har holdt sig på beskedne tre mål i 13 kampe.

Generelt har Arsenal haft overordentligt svært ved at få spillet til at hænge sammen i sæsonen, hvor det blot er blevet til 12 mål i 14 kampe.

Hjemmeholdet sad fra kampens indledning på spillet, og Arsenal lignede endnu en gang et hold uden den helt store tro på tingene.

Det var også Everton, der kom først på måltavlen i opgøret.

Efter godt 20 minutters spil sendte den tidligere Arsenal-spiller Alex Iwobi et godt indlæg ind mod Evertons topscorer, Dominic Calvert-Lewin.

Den engelske landsholdsangriber fik kun lige snittet bolden med panden, men det var nok til at sende den ind på Arsenal-stopperen Rob Holding, der på uheldig vis rettede bolden ind i eget net.

Det lykkedes Arsenal at udligne, da Tom Davies begik et klodset straffespark på Ainsley Maitland-Niles. Nicolas Pépé sørgede for 1-1-målet.

Den stilling holdt dog kun ti minutter, før Evertons Yerry Mina steg op på et hjørnespark og headede bolden i mål til en pauseføring på 2-1.

I pausen virkede det til, at Arsenal-manager Mikel Arteta fik sparket lidt gang i sine spillere. I hvert fald var det et anderledes aggressivt, hurtigt spillende mandskab, der mødte op til anden halvleg.

Arsenal sad på alt i det første kvarter, inden Everton vågnede lidt op igen.

De helt store chancer udeblev indtil slutningen af kampen, hvor Arsenal fik lagt et godt tryk. Udligningen udeblev dog for gæsterne.