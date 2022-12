Astralis gør midlertidig cheftræner til permanent løsning

Counter-Strike-holdet Astralis har sat navn på træneren, som skal føre de tidligere suveræne verdensettere tilbage i den absolutte top. Det bliver ham, som allerede er i gang med projektet.

Talenttræner Peter 'casle' Ardenskjold har siden oktober midlertidigt passet tjansen som cheftræner for Astralis' førstehold, og det kommer han nu til at gøre på permanent basis.

Astralis oplyser tirsdag i en pressemeddelelse, at den midlertidige aftale som cheftræner for A-holdet er blevet konverteret til en fast en af slagsen for 'casle'.

- Han har leveret vigtige input i arbejdet med at forme den nye organisation og derudover bevist, at han er en rigtig dygtig træner, som i øvrigt har spillernes fulde tillid, lyder det fra sportsdirektør Kasper Hvidt i pressemeddelelsen.

Ifølge Hvidt var flere emner i spil til trænerjobbet, men 36-årige Peter 'casle' Ardenskjold var umulig at overse.

- Det er bare umuligt at komme uden om Peters kvaliteter, så da det kom til stykket, var valget ikke særligt svært, siger Hvidt.

- Peter har de værdier, vi altid søger i Astralis, han er en virkelig dygtig træner, og vi glæder os over, at han har takket ja til opgaven.

Den nyudnævnte træner er glad for at kunne fortsætte det arbejde, han allerede i et par måneder har været en del af.

- Jeg glæder mig voldsomt til 2023, hvor vi i Astralis har ét eneste mål: At gøre det, der skal til for at bevise, vi hører til i toppen, siger cheftræneren.

- Alt, vi gør, bliver gjort ud fra et grundigt forarbejde, der skal gøre holdet stærkere og i stand til at skabe de resultater, vi i Astralis altid skal have ambitioner om.

Astralis skal ikke spille flere turneringer før nytår. Holdet ligger aktuelt nummer 18 på verdensranglisten.