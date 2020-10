Astralis-stjerne tilbage fra sygdom: - Pausen har været god for mig

Astralis-spilleren Andreas 'Xyp9x' Højsleth er officielt tilbage som aktiv spiller for det danske Counter-Strike-hold.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Han har været sygemeldt og holdt næsten fem måneders pause.

Andreas 'Xyp9x' Højsleth luftede allerede tidligere på ugen nyheden, da han skrev 'I am back (Jeg er tilbage, red.)' i et opslag på Twitter.

- Pausen har været rigtig god for mig, og jeg har det rigtig godt. Jeg har fået energien og lysten tilbage og glæder mig til at komme i gang for alvor.

- Jeg har allerede trænet med nogle gange, og selv om der selvfølgelig er nogle ting, der skal på plads, og spillet også har udviklet sig over det seneste halve år, føler jeg mig rigtig godt rustet, siger han i pressemeddelelsen.

Også spilleren Lukas 'gla1ve' Rossander er for nylig vendt tilbage fra sygdom. Sportsdirektør Kasper Hvidt glæder sig over de tos comeback.

- Jeg er generelt sindssygt glad for at se, at vi kan lykkes med at få spillerne tilbage efter nødvendige pauser. Det er også et stort cadeau til de to spillere, for det er ikke let at gøre i en professionel og konkurrencepræget verden som den, de lever i, lyder det fra Kasper Hvidt.

Næste opgave for Astralis er Dreamhack Open Fall, hvor holdet er i pulje med franske G2, det internationale hold Endpoint og danske Heroic.

