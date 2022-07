Astralis taber semifinale i stor tysk turnering

Det danske Counter-Strike-hold Astralis er færdig ved den store IEM-turnering i Köln.

Lørdag tabte danskerne semifinalen til verdensetteren Navi, der vandt duellen 2-0.

Det ukrainske hold lagde stærkt ud og vandt det første bane Nuke med 16-8 efter til tider at have udspillet Astralis.

Herefter skulle der dystes på Mirage, hvor danskerne fik en forrygende start med en midtvejsføring på 12-3. Til trods for det enorme forspring, så fik Navi kæmpet sig tilbage og udlignet til 15-15.

Dermed skulle holdene ud i overtid for at afgøre Mirage, og her viste Navi igen stor styrke, da det ukrainske hold vandt 4-2.

Astralis, der er nummer 11 på verdensranglisten, var på forhånd ikke levnet de store chancer mod Navi.

Der er 7,1 million kroner i præmiepuljen i turneringen, hvor vinderen får 2,9 millioner kroner. Med sit exit i semifinalen kan Astralis indløse en præmiecheck på cirka 600.000 kroner.