Atleter kan lufte kritik i ny enhed under Anti Doping Danmark

En ny enhed, som sportsfolk og trænere kan gå til med kritik af træningsmiljøer, skal ligge under Anti Doping Danmark.

Det har Team Danmarks bestyrelse besluttet, oplyser Team Danmark og Anti Doping Danmark (ADD) på deres hjemmesider.

Placeringen af den nye funktion, der fungerer som en slags ombudsmand, har været til diskussion, efter at en ændring af eliteidrætsloven sidste år blev vedtaget.

Blandt andet var Atletkomitéen og Anti Doping Danmark bekymret for udsigten til, at den måske skulle ligge under Team Danmark.

Årsagen var, at en række danske atleter er afhængige af den økonomiske støtte fra organisationen, som selv havde ansvaret for at 'udvikle og etablere en selvstændig funktion'.

De forskellige parter er blevet inddraget i beslutningen, forklarer Peter Fabrin i pressemeddelelsen.

- Vi har lyttet til de mange gode input fra Atletkomitéen, forbund, Spillerforeningen og flere andre. Jeg er glad for, at de alle bakker op om løsningen.

- ADD er uafhængige, og der vil ikke være mistanke om interessekonflikter og inhabilitet, når de behandler henvendelser fra atleter og trænere, siger han.

Den nye eliteidrætslov blev vedtaget i kølvandet på en diskussion om elitesvømmernes træningskultur i en tiårig periode.

Kammeradvokaten kom i en undersøgelse i 2020 frem til, at ledelsen i både Dansk Svømmeunion og Team Danmark havde svigtet svømmerne.

Den nye funktion skal være med til at forhindre lignende problemer.

Anti Doping Danmarks direktør, Lisbeth Jessen, er glad for løsningen.

- Eliteidræt stiller store krav til atlet, træner og øvrige i miljøet, men det skal foregå i en acceptabel og bæredygtig elitekultur.

- Det er derfor vigtigt, at den selvstændige funktion med afsæt i viden om eliteidrættens præmisser, krav og gensidige forventninger er i stand til at skelne mellem høje krav, der er en del af eliteidrætten, og uacceptabel adfærd, som kan være i strid med det etiske kodeks, lovgivning og retssikkerhed, siger hun.

Fra begyndelsen af august vil der være etableret en telefon- og indberetningslinje, mens hele den nye funktion vil være på plads 1. januar næste år.