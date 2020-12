Atlético-chef bebrejder sig selv efter derbynederlag

Atlético Madrids stime af kampe uden nederlag blev lørdag aften stoppet af Real Madrid.

Forud for opgøret havde Atlético vundet 17 kampe og spillet 9 uafgjort i de foregående 26 kampe, hvilket var holdets længste stime uden at tabe nogensinde i La Liga.

Nederlaget på 0-2 skyldtes en dårlig indsats hele vejen rundt, mener Atlético Madrid-træner Diego Simeone.

- Vi spillede virkelig dårligt. Træneren havde ikke evnerne til at læse kampen ordentligt, og holdet gjorde ikke, hvad det blev bedt om at gøre, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg tager nogle vigtige lektioner med fra opgøret. Der er områder, hvor jeg skal forbedre mig, eftersom de var langt bedre end os. Det kunne alle se. Vi var ringe i første halvleg, og vi kunne ikke flytte bolden godt nok rundt.

En del af årsagen til Atléticos nederlag skal også findes i holdets program, mener Simeone. Tidligere på ugen spillede Atlético sig videre fra sin Champions League-gruppe med en sejr over Salzburg.

Den kamp kostede mentalt.

- Vi fortjener al den kritik, vi får, men vi leverede en stor indsats den anden dag. Vi var opsatte på ikke at ryge ud af Champions League, og vi var følelsesmæssigt udmattede, siger han.

Ligesom Atlético var Real Madrid ude i en afgørende kamp om Champions League-avancement midt på ugen. Opgøret mod Borussia Mönchengladbach vandt holdet fra den spanske hovedstad 2-0, og lørdag tikkede endnu tre point altså ind på kontoen.

- Noget af det, der er blevet sagt om os, har gjort ondt, men det har gjort os stærkere, siger Zinedine Zidane efter sejren.

- Kritik er en del af fodbold, og du skal lære at håndtere det. Men det vigtigste er, at vi tror på det, vi har gang i. Og i dag (lørdag, red.) viste vi, at Real Madrid ved, hvordan man skal spille, siger han.

Atlético Madrid fører fortsat La Liga med 26 point, mens Real Madrid nu er på tredjepladsen med tre point mindre. Atlético har spillet en kamp mindre.