Auni er europamester i computerspil

Sammen med resten af sit hold er 22-årige Auni Chahade netop blevet vindere af en stor e-sportsturnering, der bedst kan sidestilles med et Europamesterskab - og ret beset kan den 22-årige Nørrebro-dreng kalde sig europamester i computerspillet Valorant.

Det er et såkaldt shoot 'em up-spil - på dansk (og for boomere, red) et skydespil.

- Faktisk er det den sidste af seks turneringer, vi har har vundet i streg, fortæller den 22-årige stolt.

Han fortæller, at at de er fem spillere på holdet Team Heretics, og at der er to trænere - eller coaches, som han kalder dem.

De fire andre på holdet er fra henholdsvis Spanien, Tyskland, Tyrkiet og Litauen, mens de to trænere er fra England og Spanien.

- Jeg har spillet pc og Playstation, siden jeg var helt lille. Da jeg blev 15, blev jeg opmærksom på, at der faktisk var en mulighed for også at tjene penge, hvis man blev professionel e-sportsmand, fortæller Auni.

En karrierevej altså.

Skiftede fra Counterstrike

De første mange år var det Counter Strike, han spillede, men i april i år skiftede til spillet Valorant. I oktober skiftede desuden hold til Team Heretics.

Før Team Heretics var Auni Chahade professionel for AGF. Foto: Emil Agerskov

Før Team Heretics, der er en spansk organisation, spillede han for AGF:

- Der er en platform, der hedder Face It. Her kan man spille mod andre, og der er et rangsystem. Hvis man bliver god nok, kan man komme til at spille mod professionelle.

- Det var her, jeg blev opdaget af AGF, der så tog kontakt til mig, fortæller Auni.

Støtte fra forældre

- Hvad sagde dine forældre, da du fortalte dem, at du havde planer om at blive professionel computerspiller?

- I første omgang var de lidt tøvende, men de begyndte hurtigt at støtte op omkring det.

- Og nu her, hvor vi har vundet, så er de jo helt oppe at ringe, tilføjer Auni Chahade.

Han tilføjer i samme åndedrag, at han tjener ret godt som professionel esportsmand. Men præcis. hvor meget, han tjener, ønsker han ikke at komme ind på.

På grund af corona er turneringerne spillet online hjemme i stuen.

- Ellers ville det have været et eller andet sted i en hal i Europa, forklarer den 22-årige.