Australske Ashleigh Barty vinder Wimbledon

Ashleigh Barty vandt lørdag grand slam-turneringen Wimbledon efter en finalesejr på 6-3, 6-7, 6-3 over tjekken Karolína Plísková.

Det var den australske verdensetters første Wimbledon-titel i karrieren. Plísková har fortsat sin første grand slam-titel til gode.

Barty kom blæsende fra kampens start og vandt de første 14 point i kampen.

Plískovás første point kom ved 0-3 i partier - nede med 0-30. Men tjekken endte også i det parti med at blive brudt og kom bagud med hele 0-4.

Derefter fik Plísková lidt bedre gang i sit spil og brudt Barty til 1-4. Men australieren blev bare ved med at buldre løs og brød straks til 5-1.

Trods to partier i træk og 3-5-reducering var der ikke mere at gøre for Plísková i første sæt.

Generelt havde Plísková store problemer med Bartys slicede baghånd, som blev brugt igen og igen.

Den 186 centimeter høje tjekke - der var 20 centimeter højere end sin modstander - havde svært ved at nå ned til de slicede bolde, som ofte ikke kom ret højt over nettet og heller ikke hoppede specielt højt.

Andet sæt var dog helt lige og bød på langt mere seværdig tennis - især fra Plísková. Godt nok kom tjekken hurtigt bagud med et servegennembrud, men hun fik brudt tilbage og udlignet til 3-3.

Duellanterne fulgtes derefter ad frem til stillingen 5-5. Plísková kom hurtigt på 40-0, men Barty gav ikke op og brød til 6-5. Derefter kunne Barty serve kampen hjem, men det lykkedes ikke. Plísková brød til 6-6, og dermed skulle andet sæt afgøres i tiebreak.

Her viste Plísková god moral og vindervilje, og der lød et tjekkisk jubelbrøl ved et vundet point til 3-2.

Kort efter stod det 6-2 til Plísková og dermed fire sætbolde til tjekken. To af dem blev reddet, men Barty lavede dobbeltfejl på den tredje.

I tredje sæt indledte Barty for tredje gang i træk bedst og kom foran med 3-0. Det blev også til 4-1 og 5-2 for Barty, som så ud til at have indstillet sig på, at føringen ikke skulle smides væk denne gang.

Foran 5-3 kunne Barty serve titlen hjem for anden gang i kampen, og denne gang svigtede hun ikke sig selv.

Plísková havde dog en breakbold, men magtede ikke at udnytte den, og så slog Barty til på sin første matchbold kort efter.