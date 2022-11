Avisledere kritiserer DBU's beslutning om omstridt anførerbind

Flere avisledere kritiserer onsdag VM i Qatar.

Især Dansk Boldspil-Unions (DBU) beslutning om, at det danske hold ikke skal bære et regnbuefarvet anførerbind på grund af sportslige sanktioner, udløser kritik på siderne.

Regnbuebindet vil udløse et gult kort.

- Når man tænker på, hvad andre har pådraget sig af voldelige overgreb, social udskamning og smadrede liv for kampen mod undertrykkelse af homoseksualitet og for frigørelse, er det en meget, meget lille pris, landsholdet ikke ville betale, skriver Informations chefredaktør Rune Lykkeberg.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har truet Danmark og seks andre nationer med sportslige sanktioner, hvis omdiskuteret anførerbind bæres på banen.

At Danmark ikke trodser det, mener Lykkeberg er en fejlprioritering.

- På den måde er de blevet et kedeligt billede på, hvem vi også kan være, når vi fører os frem som moralske gratister i verden, skriver han i lederen.

'Skandaløst'

Hos Berlingske har lederskribent og debatredaktør Pierre Collignon et bud på en løsning til det danske hold.

- Man kunne for eksempel have ladet en udskifter starte inde mod Tunesien med det 'forbudte' anførerbind på, tage imod et gult kort og derpå lade Simon Kjær (Danmarks anfører, red.) blive skiftet ind med Fifas officielle anførerbind på.

- Eller man kunne have udtænkt en anden symbolsk markering, skriver Collignon.

Også JydskeVestkystens chefredaktør Mads Sandemann kritiserer slutrunden, men placerer det meste af ansvaret hos Fifa.

- Det er endnu engang Fifa, der har handlet aldeles skandaløst, lyder det fra Sandemann.

Danmark er dog med sin deltagelse ved VM med til at acceptere det 'korruptionsramte verdensforbund', samt at Qatar sætter rammerne, skriver han videre.

- Det betyder, at man desværre er med til at kaste glans over et brutalt diktatur, der blandt mange andre krænkelser af menneskerettighederne forbyder homoseksualitet, skriver Sandemann.