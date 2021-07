Axelsen øjner lettere medaljevej efter OL-chok

Vejen til OL-succes ser væsentlig kortere ud for Viktor Axelsen og Anders Antonsen, efter at en stribe overraskende resultater har vendt op og ned på herrernes singlerække i badminton.

Mest opsigtvækkende er det selvsagt, at verdensetteren Kento Momota måtte forlade turneringen allerede onsdag, hvor i alt fire seedede spillere røg ud.

Ikke mindst den turneringshalvdel, hvor Viktor Axelsen er udtrukket, ser amputeret ud. Og det danske verdensnavn er enig i, at resultaterne foreløbig har forbedret hans chancer for at vinde karrierens anden OL-medalje.

- Ja, selvfølgelig. For alle herresinglespillere øger det muligheden, når verdens nummer et ryger ud. Det er klart, og det er ikke raketvidenskab, siger Axelsen, der kunne have mødt Momota i en eventuel semifinale.

- Men det har aldrig hjulpet mig at fokusere på, hvad andre spillere løber og laver.

- Havde jeg siddet og fejret, at der var en spiller, der var røget ud, havde jeg højst sandsynligt tabt i dag (torsdag), siger Viktor Axelsen efter at have vundet sin ottendedelsfinale over Wang Tzu-wei i overbevisende stil.

Viktor Axelsen ekspederede verdens nummer ti ud af ottendedelsfinalen med en sejr i to sæt. Foto: Dita Alangkara/Ritzau Scanpix

Kento Momotas nederlag til Hee Heo Kwang fra Sydkorea skal ses i lyset af, at den japanske hjemmebanehelt stadig er et stykke fra topformen efter sit biluheld for halvandet år siden.

- Han har været igennem en del i de sidste par år, og jeg har kæmpe respekt for, at han står her. Det vigtigste er selvfølgelig, at han er sund og rask, siger Axelsen.

Før ulykken i januar 2020 var Momota verdens bedste spiller. Han har blandt andet vundet 14 ud af 15 indbyrdes opgør mod Viktor Axelsen.

Men OL på hjemmebane kom altså for tidligt for den 26-årige japaner.

- Selv for Momota kræver det noget at komme tilbage på allerhøjeste niveau. Det er jeg sikker på, at han nok skal komme.

- Han har ikke spillet så meget endnu, og der har været rigtig meget pres på ham op til denne turnering, siger Viktor Axelsen.

Onsdag røg også ottendeseedede Ng Ka Long ud. Det samme gjorde Sai Praneeth, seedet 13, og den 14.-seedede Kantaphon Wangcharoen.

I stedet slap ukendte spillere fra Holland og Guatemala videre til knockoutfasen.

- Havde du spillet penge på, at det var de spillere, der skulle stå i de her kampe nu, så havde du nok været glad i dag. Men jeg har en rigtig svær kamp i næste runde, siger Viktor Axelsen.

Han skal i kvartfinalen op imod den tidligere VM-sølvvinder Shi Yuqi fra Kina, som vandt overraskende sikkert over den syvendeseedede indoneser Jonatan Christie.

Til gengæld ser en eventuel semifinale på papiret ganske overkommelig ud.

For Anders Antonsen, der torsdag slog briten Toby Penty i to sikre sæt, ser vejen til toppen sværere ud. Men også han har bidt mærke i striben af overraskelser.

- Det, jeg har lært, er, at alt kan ske i denne turnering. Det er bare om at passe sin egen biks, siger Antonsen.

Han kommer på en vanskelig opgave i lørdagens kvartfinale mod Anthony Ginting fra Indonesien.

- Jeg for brug for at blive endnu bedre. Jeg er nede 0-3 i indbyrdes kampe mod ham, så jeg skal finde mit allerbedste spil frem, siger Anders Antonsen.

Alle kvartfinaler i herresingle skal afvikles lørdag.