Badmintondansker vinder kamp på to minutter

Det danske badmintonhåb Rasmus Gemke er klar til anden runde i World Tour-turneringen Thailand Open uden nogen form for overanstrengelse.

Aarhusianeren skulle bruge under to minutter på at vinde sin kamp i første runde over inderen Parupalli Kashyap.

Da Gemke kom foran 3-0 valgte inderen at trække sig med en skade.

Det er anden uge i træk, at Parupalli Kashyap må opgive at fuldføre en kamp.

Med lynsejren kan 24-årige Gemke nu forberede sig på at møde enten inderen Sameer Verma eller ottendeseedede Lee Zii Jia fra Malaysia i anden runde.

Gemke har brug for at komme længere end vennen Anders Antonsen i denne uges turnering, da de to aarhusianere er i en direkte duel om at følge med Viktor Axelsen i sæsonfinalen.

I sidste uge spillede verdenseliten også i Bangkok, der er hjem for sportens store internationale comeback. Den thailandske hovedstad er også vært for næste uges sæsonfinale.

Viktor Axelsen vandt søndag finalen i årets første udgave af Thailand Open. I denne uge skal fynboen først i aktion i første runde onsdag.

Tirsdag var også en dansk damedouble og en danske mixeddouble i aktion.

Bedste gik det for Alexandre Bøje og Mette Poulsen, der vandt i to sæt over et useedet par fra Singapore.

Niclas Nøhr og Amalie Magelund er til gengæld ude af turneringen efter et nederlag i to sæt til et indisk par.