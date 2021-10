Bakken Bears på tavlen i Europa

Efter to indledende nederlag kom Bakken Bears onsdag aften på tavlen med en sejr i Fiba Europe Cups gruppespil.

På hjemmebane blev hviderussiske Tsmoki Minsk slået med 101-93 efter føring på 56-50 halvvejs.

Minsk havde ellers vundet sine første kampe og er stadig i spidsen for gruppen med fem point for tre kampe. Bakken har nu fire point, da et nederlag kaster et point af sig.

Første periode tippede lidt frem og tilbage, og det var først i anden periode, at Bakken satte sig rigtigt på kampen. Undervejs førte hjemmeholdet med 13 point, men Minsk fik altså reduceret mod slutningen.

I tredje periode var Bakken dog klart bedst, og holdet var igen foran med 13 point inden kampens sidste fjerdedel.

Her var Minsk tæt på at hive et fornemt comeback ud af ærmet, da holdet reducerede til 93-97. Bakken fik dog det sidste ord med opgørets sidste fire point.

De to bedste går videre fra gruppen, hvor man efter onsdagens kampe er halvvejs.