Barcelona-stjerne indlagt til hjerteundersøgelse

FC Barcelona-angriberen Sergio Agüero er blevet indlagt på et hospital til en hjerteundersøgelse, efter at han måtte lade sig udskifte i lørdagens kamp mod Alaves med brystsmerter.

Det oplyser klubben i en kortfattet meddelelse ifølge ESPN.

- Sergio Agüero meldte om ubehag i brystet og er blevet indlagt til en hjerteundersøgelse, oplyser klubben.

Den 33-årige argentinske veteran blev udskiftet kort før pausen.

Forinden havde han været tilset af klubbens læge i længere tid på banen, hvorefter Agüero var i stand til selv at gå fra banen.

Derefter blev han overført til et et hospital for at gennemgå undersøgelser i håb om at fastslå, hvad problemet er.

Sergio Agüero skiftede til den spanske storklub i sommer på en fri transfer fra Manchester City. Men i optakten til sæsonen fik han en skade i sin læg og debuterede først i begyndelsen af oktober.

I sidste uge scorede han sit første mål for FC Barcelona i nederlaget til Real Madrid, og onsdag var han for første gang med i startopstillingen, da holdet overraskende tabte til Rayo Vallecano.

Sagen kort: Ronald Koeman fyret efter nederlag til Rayo Vallecano

FC Barcelona, der efter det nederlag sendte cheftræner Ronald Koeman ud i kulden efter en skuffende indledning på sæsonen, mistede i lørdagens kamp også forsvarsspilleren Gerard Pique. Han blev udskiftet i det 70. minut med en skade i læggen.

I forvejen er en række af klubbens stamspillere ramt af skader. Deriblandt den danske angriber Martin Braithwaite.

Kampen mod Alaves endte 1-1, og dermed er Barcelona uden sejr i de tre seneste opgør i La Liga.

