Basketball-stjerne skal blive i russisk fængsel

Den amerikanske basketballspiller Brittney Griner skal sidde varetægtsfængslet i Rusland i yderligere et halvt år.

Det blev besluttet på et indledende retsmøde i Rusland mandag.

Phoenix Mercury-spilleren har været i de russiske myndigheders varetægt siden 7. februar, hvor hun blev opdaget med cannabisolie i sin baggage i en lufthavn uden for Moskva.

Griners agent, Lindsay Kagawa, skriver på Twitter, at varetægtsfængslingen var ren procedure, og at der ikke er sket en ny udvikling i sagen.

- Når det er sagt, er det en kendsgerning, at den amerikanske regering har fastslået, at Brittney Griner er uretmæssigt tilbageholdt og bliver brugt som en brik i et politisk spil, lyder det fra agenten.

- Forhandlingen om hendes øjeblikkelige løsladelse uanset den juridiske procedure bør forblive en topprioritet, skriver hun i tweetet, hvor hun har tagget præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris med en opfordring til, at de gør alt, hvad de kan for at få Griner løsladt.

Retssagen mod Brittney Griner starter 1. juli.

Hun er anklaget for narkosmugling og risikerer op til 10 års fængsel.

Brittney Griner spiller til dagligt for det amerikanske hold Phoenix Mercury, hvor hun syv gange er blevet udtaget til WNBA's All-star hold.

I maj blev Brittney Griner-sagen forfremmet i det amerikanske system, så sagen nu ville blive behandlet af regeringens øverste gidselforhandler.