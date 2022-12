Basketstjerne skal direkte til militærhospital

Brittney Griner blev torsdag løsladt efter ti måneder i russisk varetægt, og nu sætter Joe Biden ord på hele sagen, hvor han også forsikrer alle, at Griner har det godt

Når den amerikanske basketspiller Brittney Griner ankommer til USA, skal hun ikke direkte hjem, men til et militærhospital i San Antonio i delstaten Texas.

Det siger en anonym embedsmand til den amerikanske avis New York Times.

Nyhedsbureauet Reuters skriver også, at Griners fly ventes at lande på militærbasen.

Det ventes, at flyet med Griner om bord, der er fløjet fra De Forenede Arabiske Emirater, lander torsdag aften amerikansk tid, skriver avisen.

Det vil lande på en amerikansk militærbase ved navn San Antonio-Fort Sam Houston.

Hospitalet på basen har længe været et sted, hvor den amerikanske regering sender personer, der skal debriefes eller have medicinsk behandling, efter at de har gennemgået noget i stil med det, Griner har gennemgået de seneste mange måneder.

I februar blev den amerikanske basketspiller anholdt i en russisk lufthavn, fordi hun ifølge russiske myndigheder var i besiddelse af cannabisolie.

Anholdelsen fandt sted, kort inden Rusland invaderede Ukraine. Griners sag er derfor blevet viklet ind i de forværrede relationer mellem USA og Rusland på grund af krigen i Ukraine.

I august blev hun idømt ni års fængsel, og i november blev hun flyttet til en russisk fangekoloni.

Torsdag stod det dog klart, at Griner kunne vende hjem til USA. Det skete, da der blev gennemført en fangeudveksling, hvor den russiske våbensmugler Victor Bout blev udleveret til Rusland.

Han var i gang med at afsone en dom på 25 års fængsel i delstaten Illinois.