Belgien doserer sine verdensstjerner mod Danmark

Den belgiske playmaker Kevin De Bruyne er fit nok til at spille mod Danmark, efter at han udgik med dobbelt knoglebrud i ansigtet i årets Champions League-finale.

Det fastslår Roberto Martínez, Belgiens landstræner, forud for torsdagens kamp, hvor flere af belgierne skal doseres.

Også Axel Witsel er kommet tilbage efter en skade, og de belgiske verdensstjerner forventes at blive skånet en smule i de kommende to kampe mod Danmark og Finland, der afvikles torsdag og mandag.

- Kevin er fit, og han har fået grønt lys til at spille kampe igen. Det er et spørgsmål om at se, hvor lang tid Kevin kan spille, og hvordan vi kan bruge de to kampe, vi har på fem dage, til at få ham op i fulde omdrejninger.

- Jeg har været meget tilfreds med at se de fremskridt, han har lavet hver dag. Han gør en stor forskel på holdet, siger Roberto Martínez.

29-årige De Bruyne fik et brud på næsen og tæt på øjenhulen, da Chelseas stopper Antonio Rüdiger stødte brutalt ind i belgieren i Champions League-finalen 29. maj.

Det tvang De Bruyne ud i en mindre operation fem dage efter finalenederlaget til Chelsea, og først nu er han klar til kamp igen.

32-årige Witsel har været ukampdygtig siden januar med en skade i akillessenen, og han er blevet hurtigere klar end først antaget.

Endelig er 30-årige Eden Hazard også på belgisk skånekost efter en sæson med mange skader og afbræk hos Real Madrid.

Belgien vandt den første kamp over Rusland i lørdags med 3-0 uden De Bruyne og Witsel, mens Real Madrid-spilleren Eden Hazard kom ind 20 minutter før tid.

- Axel Witsel er i samme situation som Kevin, og så er det lidt anderledes med Eden Hazard, som allerede var med i testkampen mod Kroatien og lidt i kampen mod Rusland.

- Vi ønsker, at spillerne bliver klar til at spille 90 minutter ved EM, og det skal ske ved hjælp af de kommende to kampe, siger den belgiske landstræner.

Danmarks kamp mod Belgien fløjtes i gang torsdag klokken 18. Belgiens sidste gruppekamp er mod Finland mandag.