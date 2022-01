Bernal er igen ved bevidsthed efter ulykke og operation

Den tidligere Tour de France-vinder Egan Bernal er ved bevidsthed igen efter en alvorlig træningsulykke i sit hjemland og flere operationer efterfølgende.

Det oplyser nyhedsbureauet dpa sent onsdag dansk tid.

- Patienten overlevede fjernelse af respiratoren uden komplikationer, lyder det i en udtalelse fra La Sabana Universitetshospital nær Bogota, landets hovedstad.

Bernal kan bevæge sine arme og ben, tilføjes det.

Det er på La Sabana Universitetshospital, at Egan Bernal er blevet behandlet efter ulykke. Foto: Luisa Gonzalez/Reuters

I Colombia blev Bernal nationalhelt efter Tour de France-sejren i 2019, og hans ulykke har fyldt meget de seneste dage.

- Egan Bernal er allerede vågnet, skriver den colombianske avis El Tiempo.

I det sydamerikanske hjemland er man ikke blot bekymret for, om cykelstjernen kan fortsætte sin karriere, men også om han overhovedet kommer sig ovenpå ulykken.

Tour-vinderen styrtede efter at have kollideret med en bus under en træningstur i Colombia. Bernal kørte ind i bagenden af bussen.

Bernal er ud over en rygoperation blevet behandlet for en kollapset lunge, en brækket knæskal og en brækket lårbensknogle i højre ben.

De alvorlige skader efterlader stor tvivl om Bernals sæson, hvor planen var, at han skulle deltage i årets Tour de France som et af årets helt store mål.