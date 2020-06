Beskidt krig

FIFA-præsident Gianni Infantino er under mistanke for at se gennem fingre med et massivt pengemisbrug i Trinidad Tobago

SKIFTENDE FIFA-præsidenter har altid haft en forkærlighed for fodboldgangstere i Caribien. Disse gangstere er ikke særligt gode til fodbold, men de er fænomenale til at samle stemmer, når FIFA-præsidenten skal genvælges.

MÅSKE ER det præcis årsagen til, at FIFA’s nuværende præsident, Gianni Infantino, har kastet sig ud i et rablende retsopgør i Trinidad Tobago, hvor hans yndling blev væltet som præsident for det nationale fodboldforbund, TTFA, ved en stormfuld generalforsamling. En aktion der kan ende som en gigantisk boomerang i Infantinos nakke.

FOR SEKS måneder siden, 18. november, var Infantino i Trinidad Tobago for at åbne ’Home of Football’, et sportskompleks, som er betalt med millioner fra FIFA. Infantino benyttede lejligheden til at udtrykke sin varme støtte til Trinidad og Tobagos fodboldpræsident, David John-Williams.

DE TO blev valgt næsten samtidigt. David John-Williams blev præsident for TTFA i 2015 og Infantino for FIFA i 2016. Begge forbund var på det tidspunkt plaget af korruption og andre dårligdomme. De har mødtes flere gange, og David John-Williams blev hurtigt en vigtig spiller og en stor støtte da Infantino blev genvalgt som præsident for FIFA sidste sommer i Paris.

Gianni Infantino blev genvalgt sidste år i Paris og lykønskes her af UEFA's præsident, Aleksander Ceferin. Foto: Lars Poulsen

OG NU var Infantino i Trinidad Tobago for at betale tilbage. Seks dage efter åbningen af Home of Football skulle David John-Williams ud i et kampvalg i forsøget på at blive genvalgt som præsident for TTFA. Infantino gav ham pæne ord med på vejen.

’Da jeg første gang kom til Trinidad og Tobago, troede jeg ikke på, at jeg kunne finde en person som David John-Williams. Jeg må sige sandheden. TTFA var i stort set samme tilstand, som FIFA var på det tidspunkt. David sagde, det var en rodebutik, jeg vil sige at rodebutik er pænt sagt med tanke på den tilstand, som herskede.

Vi fandt et forbund, som var under jorden. TTFA var i overskrifterne af andre årsager end fodbold. Men i dag er vi her, og vi er stolte af at være her, fordi i dag er Trinidad Tobago hovedstaden i fodboldverdenen.’

INFANTINO spillede for alvor gulvviolin, men midt i sin berusende tale undlod han helt at opdage, at Home of Football, slet ikke var færdiggjort. I følge det norske fodboldmagasin Josimar, manglede der gulve, internet, lys, brandslukkere og rindende vand, blot for at nævne nogle detaljer. Hvad var der egentlig sket med de 16,5 millioner kroner, som FIFA havde betalt til projektet?

DET LOKALE internetmedie, Wired868, skriver, at flere menige medlemmer af TTFA’s bestyrelse i flere år har bedt om at FIFA laver en revisionsundersøgelse af, hvad der egentlig sker med det årlige bidrag på ti millioner kroner fra FIFA.

OG HVORDAN har det været muligt for det lille forbund at oparbejde en gæld på 50 millioner kroner i løbet af de fire år, David John-Williams har været præsident? Er vi i virkeligheden tilbage til de gamle beskidte dage, hvor FIFA’s ledelse i stor stil så gennem fingre med millionernes forsvinden i de enkle medlemslande, når blot de satte krydset det rigtige sted, når der skulle vælges FIFA-præsident.

EN UGE efter Gianni Infantinos tale blev David John-Williams væltet som præsident for TTFA. Den nye præsident William Wallace, som vandt med stemmerne 26-20, meldte hurtigt ud, at han ville have efterforsket, hvordan tilskud fra FIFA på 16,5 millioner kroner var forsvundet, og om FIFA havde valgt at vende det blinde øje til misbruget af pengene. Den her sag kan blive en voldsom belastning for Gianni Infantino.

William Wallace blev valgt som ny præsident for TTFA. Nu er han i krig med FIFA. Foto: Allan V. Crene/TTFA.

I BEGYNDELSEN af februar lå der en færdig revisionsrapport om forholdene i TTFA, og senere på måneden kom en FIFA-delegation til landet for se tallene efter. Måske ville der endeligt blive skabt klarhed og ryddet op.

SÅDAN kom det ikke til at gå. 17. marts afsatte FIFA hele TTFA’s bestyrelse med den nyvalgte præsident William Wallace i spidsen. I stedet indsatte FIFA en såkaldt normaliseringskomite. Forklaringen var, at FIFA-delegationen havde fundet, at der sammen med ekstremt dårlige regnskabsmetoder og en stor gæld var en risiko for insolvens. Altså ud med den nye ledelse, som havde påpeget uregelmæssigheder hos den gamle ledelse.

OVERFOR Josimar bekræfter William Wallace, at formanden for normaliseringskomiteen, Robert Hadad, havde fortalt, at han allerede i januar var blevet kontaktet af FIFA. Wallace ser hele aktionen som et forsøg fra FIFA’s side på at dække over et voldsomt pengemisbrug, som FIFA ikke har grebet ind overfor.

WALLACE og hans folk giver dog ikke op. De vil ikke give TTFA fra sig. Normalt ville sådan en sag ende hos den internationale sportsdomstol, CAS. Men Wallace og TTFA har ikke pengene til at tage den til CAS. I stedet forsøger de at føre sagen ved Trinidad Tobagos højesteret. Hvilket FIFA indtil videre har indvilget i.

DER VERSERER for tiden mange sager om misbrug af FIFA’s økonomisk støtte til nationale fodboldforbund. Men det er sjældent, at forbund som i dette tilfælde TTFA går til modangreb og anklager FIFA har at have lukket øjnene for et misbrug af mange millioner. Derfor kan den her sag blive et voldsomt nederlag for FIFA’s præsident.

Blatters gamle bandeland

I SEPP BLATTERS tid som præsident for FIFA så vi lignende vanvidsaktioner i Caribien. Blatters daværende vicepræsident, Jack Warner, var også præsident for TTFA. Warner er nok en af de største slyngler i fodboldens historie.

HAN ER internationalt eftersøgt af FBI, men skjuler sig i Trinidad Tobago, hvor han selv er tidligere minister, og hvor den nuværende regering desværre ikke vil udlevere ham til USA, hvor der uden tvivl venter ham et længere fængselsophold.

WARNER rakte hånden ud, selv når han sov, og et af hans glansnumre er en formidabel tv-aftale, han lavede med sin ven Sepp i 2005.

Blatter og Warner lavede mange ulykker sammen. Foto: Paul Chiasson/AP/Ritzau Scanpix

EN MEGET flink Blatter solgte på FIFA’s vegne tv-rettighederne for Caribien til VM i 2010 og 2014 til Warner og det caribiske fodboldforbund for fire millioner kroner. Warner videresolgte rettighederne til et regionalt tv-selskab for næsten 140 millioner kroner.

DA WARNER i 2011 blev udelukket fra al fodbold på livstid, sagde han, at Blatter havde solgt tv-rettighederne til en billig penge, mod at Warner til gengæld skulle samle stemmer til Blatters genvalg som præsident for FIFA. Det lykkedes fint.

MED DEN geskæftige Warner ude af billedet havde Blatter brug for en ny mand i Caribien til at samle stemmer. Det blev Jeffrey Webb fra Cayman Islands. Webb blev vicepræsident for FIFA, præsident for CONCACAF, som dækker FIFA’s medlemslande i Nord- og Mellemamerika samt Caribien.

I MAJ 2015 nævnte Sepp Blatter i en voldsom hyldesttale sin nære allierede Jeffrey Webb som sin mulige afløser. Det skete på CONCACAF's kongres på Bahamas, hvor Webb ikke bevægede sig en meter uden at være dækket af to livvagter.

EN UGE senere, 27. maj blev Webb vækket af politiet i sin suite på det 122 år gamle, femstjernede hotel Baur au Lac i Zürich, hvor hele FIFA-toppen var samlet. Webb blev anholdt og hurtigt overført til USA, hvor han 23. november erkendte sig skyldig i korruption, pengevask og flere andre anklager.

HELE TI gange er hans endelige dom blevet udsat. Nu ventes den at falde i retten i New York 15. september i år.

