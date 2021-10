Bestjålet for millioner

Få et overblik over alle søndagens fodboldbrag her.

Det italienske banelandshold i cykling har fået stjålet 20 cykler i forbindelse med VM i den franske by Roubaix til en værdi af flere millioner kroner.

Det skriver netmediet Cyclingnews.

Cyklerne blev stjålet fra holdets hotel i byen Lille fredag aften.

Blandt de stjålne cykler er blandt andet et sæt specialfremstillede guldcykler, som OL-guldvinderne Jonathan Milan, Filippo Ganna, Francesco Lamon og Simone Consonni fik lavet op til VM.

Hver enkelt af de stjålne guldcykler har en værdi på omkring 30.000 euro svarende til cirka 223.000 kroner.

Cyklerne er udstyret med et særligt 3D-printet titaniumstyr fremstillet af cykelproducenten Pinarello, der i sig selv har en værdi på over 75.000 kroner.

Ifølge Cyclingnews var cyklerne samt andet udstyr blevet læsset i en varevogn og kørt til holdets hotel i Lille cirka 14 kilometer fra Roubaix efter det individuelle forfølgelsesløb fredag aften.

Men her blev de altså stjålet, selv om det italienske hold havde valgt det pågældende hotel specifikt på grund af dets sikre omgivelser.

Det siger lederen af den italienske delegation, Roberto Amadio, til avisen La Gazzetta dello Sport.

- De (tyvene, red.) var godt organiseret. Vi vidste, hvor svær denne tur ville blive ud fra et sikkerhedsmæssigt standpunkt, så vi valgte at bo på et hotel med en privat og overvåget parkeringsplads, selv om det ville gøre rejsetiden hver dag en smule længere.

- Men det var tydeligvis ikke nok til at stoppe gerningsmændene, siger han.

Ifølge La Gazzetta dello Sport går politiet ud fra, at tyveriet er blevet udført af professionelle, der vidste præcis, hvilken varevogn de skulle gå efter.

De resterende italienere, der mangler at konkurrere ved VM, kan stadig komme i aktion i weekenden, da deres udstyr befinder sig på velodromen i Roubaix.