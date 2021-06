Betændt billet-ballade

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)

En rodet affære om seks af de dyreste billetter til Champions-Leaguefinalen i Milano i 2016 bliver ved med at udvikle sig. Sagen, som har DBU’s formand Jesper Møller og vicedirektør Kenneth Reeh i centrale roller, handler i bund og grund om betalingen for billetterne. En regning, der løber op i 20.000 kroner.

Ekstra Bladet skrev første gang om sagen 18. april, og i forløbet er DBU fremkommet med skiftende forklaringer, hvoraf flere har vist sig at være forkerte.

Og nu er den muligvis gal igen.

En administrationschef i en interesseorganisation sår nu tvivl om de forklaringer, DBU senest er fremkommet med. Administrationschefen var i 2016 den glade bruger af en af de seks finalebilletter, som gav adgang til VIP-området på San Siro i Milano.

Real Madrid vandt CL-finalen i 2016 over bysbørnene fra Atletico. Foto: Ritzau Scanpix.

Hvorfor netop han, som intet har med DBU at gøre, fik fat i en af billetterne, er stadig et mysterie. Selv ønsker han ikke at fortælle det.

Men han skriver til Ekstra Bladet, at han betalte for sin billet i 2016. Og at han kan huske, at den kostede det samme som en billet til smukfest-festivalen i Skanderborg.

Det er interessant, for DBU har i et svar til Ekstra Bladet fortalt, at der ved en fejl ikke blev opkrævet betaling for billetterne i 2016. For at rette op på fejlen ville DBU nu her fem år efter sende en faktura til de seks mænd, som benyttede billetterne.

Men administrationschefen, som Ekstra Bladet kender den fulde identitet på, oplyser, at han ikke har modtaget nogen faktura. Han tilføjer, at det lyder noget søgt at sende en faktura til en kunde fem år efter.

I en sms til Ekstra Bladet fastholder DBU’s informationschef, Jakob Høyer, at der her i 2021 er sendt fakturaer til de seks finaletilskuere. Noget bevis på det fremlægger han dog ikke.

Jakob Høyer fastholder, at der her fem år efter finalen er sendt fakturaer til de seks deltagere i 2016. Foto: Philip Duvali.

I det hele taget virker DBU’s ledelse ikke voldsomt begejstret for at få spørgsmål om sagen. Således sagde unionens forholdsvis nye og ellers så venlige direktør, Jakob Jensen, 12. maj, at de seks billetter nu er blevet faktureret.

Men da Ekstra Bladet spurgte, om han var sikker på, at billetterne endelig er betalt, svarede han:

- Jeg ønsker ikke at fortsætte den her diskussion. Vi kan ikke snakke mere om de billetter.

Jakob Jensen vil ikke snakke om billetter. Foto: Ritzau Scanpix.

I det hele taget er det svært at få de involverede i sagen i tale. Foruden administrationschefen har Ekstra Bladet taget kontakt til flere af de øvrige på turen. Uden held. Lysten til at tale er ikke stor.

Fejl på fejl hos DBU

Billetsagen tog sin begyndelse i marts 2016, hvor DBU’s formand Jesper Møller bestilte seks af de dyreste og fineste billetter hos Allan Hansen, der dengang sad i UEFA’s eksekutivkomite

Jesper Møller fik DBU til at lægge de 20.000 kroner ud, som i stedet blev trukket fra hans løn.

Ganske kort tid før finalen viser det sig, at Jesper Møller alligevel ikke vil gøre brug af billetterne. Han får sine penge tilbage, og billetterne går videre til DBU’s vicedirektør Kenneth Reeh og fem af hans bekendte. Men hvor endte regningen for de dyre billetter?

Den endte såmænd hos DBU. Regnskabsafdelingen spurgte Jesper Møller og Kenneth Reeh, hvordan regningen på de 20.000 kroner skulle håndteres. Jesper Møller henviste til Kenneth Reeh, og 28. juni 2016 kl. 08.56 giver Reeh regnskabsafdelingen besked om hvilken konto hos DBU, der skal bære byrden.

Kenneth Reeh skulle altså ikke selv betale for sin billet. Det skulle de fem medrejsende heller ikke. Regningen blev tørret af på en driftkonto hos DBU.

Ekstra Bladet er i besiddelse af en bankudskrift fra Danske Bank, som beviser dette.

Men det var en fejl, erkender DBU her fem år efter. Dog først da Ekstra Bladet spurgte ind til sagen.

Kenneth Reeh tørrede regningen for billetterne af på en driftkonto hos DBU. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

Men heller ikke betalingen har været nogen let øvelse.

I et svar til Ekstra Bladet 23. marts fra DBU’s informationschef, Jakob Høyer, hedder det således:

'De seks personer har betalt for billetterne til DBU.'

Da avisen bestrider oplysningerne, skriver Jakob Høyer på vegne af DBU 12. april i et nyt svar:

'Vi har været igennem det hele igen og kan se, at der ikke er tilgået betaling fra de seks personer, der har deltaget i CL-finalen i 2016. Det er en fejl. Vi har nu sendt fakturaer for de omtalte billetter og sikret, at det ikke vil ske igen.'

Kenneth Reeh har dog haft den viden hele tiden. Præcis som Jesper Møller, der var cc på alle de mails, der havde med betalingen at gøre i juni 2016.

Som nævnt brugte Kenneth Reeh selv en af billetterne. En anden gik til en af hans venner, hvilket blandt andet fremgår af en video optaget fra San Siro, som Ekstra Bladet har haft lejlighed til at se.

De fire sidste endte hos Morten Olesen, som på det tidspunkt var økonomidirektør hos Danmarks Idrætsforbund, DIF, samt tre personer som hverken har med DIF eller DBU at gøre.

Den eneste, som det er lykkes at få i tale, er som nævnt administrationschefen.

Han siger, at han betalte sin billet i 2016, og at han ikke som oplyst af DBU har modtaget en faktura i 2021. Han vil dog ikke oplyse, hvem han betalte til for fem år siden. Faktisk vil han slet ikke sige mere. Præcis som de øvrige involverede.

Sagen er stadig uopklaret.

