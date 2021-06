Betting-eksperter: Den bedste dommer er sat ind

Efter Christian Eriksens kollaps i lørdags er den bedste dommer udvalgt til dagens landskamp mellem Danmark og Belgien nøje, lyder det fra et enigt ekspert-panel.

- Björn Kuipers er meget meget nøje udvalgt til den her kamp. Der er ingen tvivl om, at efter de helt utrolig ubehagelige scener, der udspillede sig i Parken mellem Danmark og Finland, har UEFA været inde og sige med det samme: 'Vi skal have en af de absolut bedste til at styre den her kamp,' lyder det fra Benjamin Leander fra SpilXperten, der spiller på en kort-fattig kamp.

Og han bakkes op af sin konkurrent Steffen Dan fra Monetos, der vandt mest på sine bets fra igår.

- Jeg har svært ved at se, hvordan den her kamp (Danmark-Belgien, red.) skal ende som andet end en kort-fattig affære. Omstændighederne er så omstændelige, som de overhovedet kan være, siger Steffen Dan.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.

Maya Westander Maya Westander er sportsjournalist på Ekstra Bladet og panelets amatør-better. Finansierede i gymnasietiden byture med sine spilgevinster.

