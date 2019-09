Agüero fortsætter hvor han slap

Lørdag eftermiddag får Borussia Dortmund besøg af Leverkusen i 1. Bundesliga, og man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men det vil trodse enhver logik, hvis det går hen og bliver kedeligt.

Der blev scoret mindst tre mål i 10 af Dortmunds seneste 11 hjemmekampe. Der blev scoret mindst tre mål i 10 af Leverkusens seneste 11 udekampe. Deres seneste tre opgør mod hinanden sluttede med fire, fem og seks mål. Dortmund spiller konsekvent offensivt og ud over stepperne på hjemmebane, Leverkusens hollandske træner Peter Bosz har ikke just ry for at lade sine hold gemme sig.

Det skræmmer ganske vist en lille smule, at Leverkusen i deres seneste hjemmekamp spillede 0-0 mod Hoffenheim, en total anomali i forhold til begge mandskabers spillestil, men jeg håber på, at det var en midlertidig svale og satser på kasser i Dortmund her.

Dortmunds tre første ligakampe sluttede med mindst fire mål og scoringer af begge parter. Leverkusens ene hidtidige udekamp sluttede 3-1.

Jeg smider desuden en satsning på en fair kamp oveni hatten. Deres seneste tre kampe sluttede med tre, to og nul gule kort.

Lørdag 15.30 1. Bundesliga

Dortmund – Leverkusen

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.44 bet365

Over 3.5 mål odds 2.10 bet365

Under 4 kort odds 1.85 bet365

Samtidig med Dortmund-kampen spiller Union Berlin på hjemmebane mod Werder Bremen, og Union gik til landskampspause i euforisk stemning. De præsterede nemlig at besejre Dortmund med 3-1 i egen hule og dermed sikre klubbens første sejr i Bundesligaen nogensinde.

Har de fået armene ned og desuden lagt yderligere til deres spil i den forløbne kamppause, sidder de med gode muligheder for at følge sejren op, for de møder Werder Bremen på et godt tidspunkt. Gæsterne er nemlig handicappet af skader i en nærmest ufattelig grad.

Fredag skrev klubbens egen hjemmeside, at Maxi Eggesten måtte melde afbud til weekendens kamp, og dermed står Werder med 10 mand på fraværslisten! Eksempelvis også den stabile defensivspiller Niklas Moisander, og Werder har i forvejen indkasseret otte mål i sæsonens første tre kampe.

Kan man lave tre pinde mod et stærkt Dortmund-mandskab, bør der også være muligheder mod et gæstende mandskab i alt andet end optimal opstilling.

Spilforslag:

Lørdag 15.30 1. Bundesliga

Union Berlin – Werder Bremen 1 odds 2.90 Bwin

Begge hold scorer odds 1.57 Bwin

Vi lukker med et langskud fra Premier League, hvor Manchester City lørdag aften er på besøg hos oprykkerne fra Norwich. City er mega-favoritter, og det vil vitterlig være en sensation, hvis de ikke formår at sænke Norwich.

Sidstnævntes defensiv har været hullet som en si og har indkasseret 11 mål i sæsonens første fem kampe. Med sådan en defensiv, er det svært at se, at det skal gå godt mod Man. City. Men oddset på gæsterne er selvfølgelig derefter, hvorfor vi kigger på en målscorer.

Sergio Agüero har scoret i sæsonens fire første ligakampe. I de seneste to, mod Bournemouth og Brighton, var han på tavlen to gange i hver. Det er således ikke helt utænkeligt, at han også får scoret en pind mod denne forholdsvis gavmilde Norwich-defensiv.

I modsætning til mange af holdkammeraterne har Agüero ikke været hjemme til landskamp, så han skulle ikke være kørt træt af mellemliggende kampe i forhold til den seneste Premier League-runde.

Hos Danske Spil er der odds 2.30 på, at argentineren scorer mindst to mål. Hos bet365 er odds 2.60. Hos Unibet er der odds 3.90! Det er altså efter min mening for godt til at lade passere.

Lørdag 18.30 Premier League

Norwich – Man. City

Spilforslag:

Sergio Agüero scorer mindst to mål odds 3.90

