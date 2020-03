Arsenal jagter pokalsucces

FA Cup afvikler noget usædvanligt sin 5. runde i denne midtuge, og det åbner mandag aften, når Arsenal tager en tur til Sydkysten for at møde Portsmouth fra League 1

Arsenals nederlag hjemme mod Olympiakos torsdag aften i Europa League var en seriøs streg i regningen for Mikel Artetas ellers formstærke trup. Exit fra Europa efterlader dem med denne turnering, hvis de skal vinde sølvtøj i denne sæson.

Portsmouth er på imponerende vis ubesejrede i hele 19 hjemmekampe. Også i League 1 er det en heftig bedrift. 16 af de 19 kampe endte med sejr. De scorede mindst to mål i deres seneste ni hjemmekampe i træk. Men måske vi alligevel kan hente en indikation af, hvordan det kommer til at gå fra deres kamp tidligere på sæsonen i Liga Cup. Her havde de hjemmebane mod Southampton og blev kørt over med 4-0.

Arsenal har kun tabt én gang i deres seneste 13 udekampe i FA Cup. Det er over et årti siden disse to klubber stod over for senest, men Arsenal er ubesejret i deres seneste 18 kampe mod Portsmouth. Mikel Arteta stillede stærkt op i sidste runde, hvor de ude mødte Bournemouth og gjorde kort proces.

Efter nederlaget i Europa League bør The Gunners være opsatte på at gøre en stærk figur i denne turnering, og jeg holder på sejr til London-mandskabet. Stærke som Pompey har været på hjemmebane, kunne det dog måske være en god idé at kigge på en målrig affære.

Arsenal har kun tabt én gang i deres seneste 13 udekampe i FA Cup. Foto: David Klein / Ritzau Scanpix

Spilforslag:

Portmouth – Arsenal 2 + over 2.5 mål odds 1.95

Middlesbrough – Nottingham Forest

I rundes sidste kamp i The Championship fortsætter Nottingham Forest deres jagt på oprykning, når de gæster Middlesbrough. Sidstnævnte lukkede 2019 på fornem vis med fire sejre i træk, hvilket kun gør deres nuværende form endnu mere underlig. Kun Hull har hentet færre point i 2020 end Boro.

De har ingen sejre i deres seneste 11 kampe i diverse turneringen og er som følge heraf gledet under stregen. Nottingham Forest kan omvendt åbne et hul på fem point til deres nærmeste rival i tabellen med en sejr mandag aften.

Boro tabte deres seneste tre ligakampe med 1-0, to af dem til Barnsley og Luton, som er ligaens to bundhold. Forest scorede i hver af deres seneste ni udekampe i ligaen. Der ruttes dog stadig ikke med målene i deres kampe. Fire af deres seneste fem kampe havde højst to mål. Deres seneste to sluttede 1-0 og 0-0. Det lugter ikke af den største målfest.

Spilforslag:

(asian) under 2 mål odds 2.30 bet365

