Arsenal udnytter skadeshelvede

The Gunners åbnede 2020 med en fin 2-0 sejr hjemme over Manchester United og fulgte det så op med 1-0 over Leeds mandag aften. Ganske vist på papiret et hold fra The Championship, men alle der så kampen vil vide, at Leeds spillede en fremragende kamp, og at Arsenal bestemt kunne være sejren bekendt efter en for deres vedkommende fremragende 2. halvleg.

To sejre og to clean sheets efter nærmest ikke at have været i stand til at holde nullet, om det så gjaldt deres liv, under Unai Emery. Det kan ikke undgå at have givet et boost. Palace er uden nederlag i tre hjemmekampe og fik 2-2 i den omvendte kamp, men de er ser ud til at være ekstremt handicappede til den tidlige lørdagskamp.

Roy Hodgson kan ende med at stå uden ikke færre end 12 spillere. Luka Milivojevic har karantæne. Sakho, Ward, Schlupp, Dann og Townsend er tilsyneladende alle dømt ude. Benteke og Zaha skal testes. Det ligner en oplagt chance for Arsenal til at overhale Palace i tabellen.

Jeg spiller desuden Gunners til højst fem hjørnespark med samme begrundelse som i mandags mod Leeds. De er nået frem til hhv. tre, to, ét og fire hjørnespark under Arteta. Tre af de kampe var på hjemmebane.

Spilforslag:

Premier League lørdag 13.30

Crystal Palace – Arsenal

(Asian handicap -1) 2 odds 2.64 Bethard

Under 5.5 hjørnespark odds 1.95 Comeon

Inter – Atalanta

Vi runder også lige en aftenkamp i Serie A. Sidste gang de to mødtes i Milano, hvor det sluttede 0-0, så man kan selvfølgelig intet udelukke, men det vil grænse til det absurde, hvis det slutter målløst igen. Begge klubber fyrer simpelthen løs på alle cylindre.

Inter har lavet syv mål i deres seneste to kampe, heraf tre i udesejren over Napoli i mandags. Lukaku lavede fire af de syv kasser. Atalanta vandt deres seneste to kampe 5-0! Ilicic stod for fire af de kasser.

Inter scorede mindst to mål i ni af deres seneste 11 kampe, Atalantas seneste seks kampe bød på mindst tre mål, og det samme bød 11 af Inters seneste 13 kampe på. En kedelig kamp vil trods enhver logik.

Spilforslag:

Serie A lørdag 20.45

Begge hold scorer odds 1.53 Bwin

