Arsenal udvider serien

Spilforslag : Søndagens sene kamp i Premier League ser Arsenal tage imod Everton på Emirates Stadium i London, og det er ikke et sted, Everton bryder sig specielt meget om at komme

Den omvendt kamp mellem Arsenal og Everton havde to nyudnævnte managers, Carlo Ancelotti og Mikel Arteta siddende på tribunen og betragte deres kommende spillere udkæmpe en dræbende kedsommelig uafgjort kamp

Siden da har Arsenal ikke så få kampe remis, men med to sejre i træk har de måske rundet et hjørne? De fulgte deres 4-0 over Newcastle op med en fin 1-0 ude mod Olympiakos torsdag aften, så noget virker hos ”Gunners”. Høster de fordelene af Mikel Artetas arbejde?

London-klubben er ubesejret i ni kampe, hvoraf fem blev vundet. Med Chelseas sejr i går er 10 point op til Champions League, hvilket måske ikke er sandsynligt, men omvendt heller ikke totalt umuligt. Der er stadig meget at arbejde med, men Arsenal ser endelig ud til at være på rette vej.

Everton har også vist fremskridt under Carlo Ancelotti, og det er nok ikke for meget at sige, at de hos Arsenal næppe havde regnet med, at Everton ville ligge foran dem i tabellen på nuværende tidspunkt af sæsonen.

Det skal dog siges, at ”The Toffees” har haft et relativt nemt program i løbet af de sidste par måneder, så meget som noget nu er ”nemt” i Premier League. Syv af deres seneste otte ligakampe blev spillet mod holdene i den nederste halvdel. Den ene undtagelse var mod Manchester City i en kamp, de tabte.

Arsenal hører lige nu også til i den nederste halvdel af tabellen, men deres form, parret med den helt utroligt gode historik, de har mod Everton, får mig alligevel til at skele mod hjemmesejren. Everton har ikke slået Arsenal i ​​deres sidste 23 Premier League-besøg. 19 af disse 23 kampe endte med nederlag. En historik der efter min mening er svær at se igennem.

Spilforslag:

Premier League søndag 17.30

Arsenal – Everton 1 odds 2.12 888Sport

(draw-no-bet) 1 odds 1.50 Unibet