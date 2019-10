Arsenals offensiv testes

Er der mål nok i Arsenal til, at denne kamp kan udvikle sig i lige så målrig retning, som oddsene synes at indikere? For skal det blive målrigt, lader det til at være Arsenal, der skal sørge for det. Enten ved selv at score kasserne eller ved at agere gavmilde gæster. Der er nemlig ikke mange mål i hjemmeholdet.

The Blades har tabt deres seneste tre hjemmekampe med 1-0, de har ikke scoret i deres seneste tre kampe og ingen af deres seneste fem bød på mere end to scoringer. I denne stime har de altså blandt andet haft besøg af Liverpool, der trods alt sjældent ligger til en målfattige side.

Der er potentielt mange mål i Arsenal, men skru tiden tilbage til sidste kamp inden landskampspausen, og du finder en 1-0 sejr hjemme over Bournemouth. På et mål sat ind efter ni minutter! De har også spillet 1-1 ude mod Newcastle og 1-1 på fremmed grund mod Manchester United.

Det skulle være mærkeligt, om hjemmeholdet griber en kamp mod Arsenal meget anderledes an end et opgør mod Liverpool, og derfor tvivler jeg på, at kampen går hen og bliver målrig. Og selv hvis kampen som sådan udvikler sig, kan det godt komme til at tage et stykke tid.

Ingen af Sheffield Uniteds seneste fem kampe havde mere end én scoring før pausen. I tre af dem var stillingen 0-0 efter de første 45 minutter, blandt andet mod Liverpool. Spillet (asian 1. halvleg) under et mål giver odds 2.20 ved 0-0 efter de første 45 minutter, og indskuddet retur ved én kasse. Kun én af Arsenals fem udekampe i denne sæson havde mere end én scoring før pausen.

Jeg prøver også at smide en pind efter færre end tre kort til Sheffield United. De har prøvet at spille på udebane mod Chelsea og modtog én advarsel. De har spillet på hjemmebane mod Liverpool og modtog én advarsel. De har i alt fået seks gule kort i fire hjemmekampe og snitter 1.63 kort pr. kamp for sæsonen.

Endelig er det måske også værd at skele mod to specials hos bet365. Chris Basham og Enda Stevens til begge at holde sig under 2.5 tacklinger. Stevens har spillet fuld tid i Uniteds seneste fem kampe og ikke været over to i disse. Hvilket inkluderer opgør mod både Chelsea og Liverpool. Basham var heller ikke over to mod hverken Liverpool eller Chelsea. Og så er der vist bare tilbage at ønske god kamp!

Spilforslag:

Mandag 21.00 Sheffield United – Arsenal

Under 3 mål odds 1.68 Unibet

(Asian 1. Halvleg) under 1 mål odds 2.20 Unibet

Sheffield United under 2.5 kort odds 1.83 bet365

Chris Basham under 2.5 tacklinger odds 1.66

Enda Stevens under 2.5 tacklinger odds 1.83

