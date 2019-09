Atletico har regning åben

Tirsdag aften gjorde Napoli, hvad de også gjorde i sidste sæson på hjemmebane mod Liverpool, onsdag aften har Atletico Madrid mulighed for at gentage opskriften mod Juventus

Atletico Madrid havde i sidste sæson en drøm om at nå finalen i Champions League, fordi finalen blev spillet på deres eget stadion. Efter 2-0 på hjemmebane mod Juventus, så de ud til at være godt på vej over en stor hurdle, kun for at se Cristiano Ronaldo træde i karakter i returkampen og med tre kasser slukke finaledrømmen.

Dén regner jeg med, at Atletico meget gerne vil revanchere. Der er ligesom en fornemmelse af, at en regning fortsat står åben, og Juventus er ikke oppe på den store klinge endnu. I fredags spillede de blot 0-0 mod Fiorentina i en kamp, hvor Juventus ikke kom frem til så meget som ét eneste hjørnespark.

Der er fravær på begge sider med målmand Oblak tvivlsom for hjemmeholdet, det samme er Alvaro Morata, mens Juve må undvære Chiellini, Douglas Costa og De Sciglio, og så er der tvivl omkring Pjanic.

Juventus har spillet to udekampe i Serie A, der sammenlagt bød på én scoring, Atletico rutter sjældent med målene på egen bane i internationale kampe, fem af deres seneste seks i eget hus sluttede med højst to mål, så jeg hælder til en forholdsvis målfattig kamp.

Jeg hælder desuden til, at Atletico som minimum ikke taber, men fremfor ”rent” 1-tal foretrækker jeg det spil, der hedder asian handicap -0.25, der giver odds 2.07 ved hjemmesejr og det halve indskud retur ved uafgjort.

Champions League onsdag 21.00

Atletico Madrid – Juventus

Spilforslag:

(Asian handicap -0.25) 1 odds 2.07 bet365

Under 2 mål odds 2.02 bet365

Jeg vil også gerne lige runde en kamp, der skydes i gang kl. 18.55 i Belgien. Club Brugge spillede med i gruppespillet i sidste sæson, og de har taget rutinen med derfra til at kvalificere sig igen. Den slags stabilitet er ikke nødvendigvis et særkende ved belgiske klubhold og indikerer, at der er en vis substans i den tidligere danskerklub.

De har ikke haft nogen nem vej til gruppespillet med først en duel mod Dynamo Kiev, dernæst mod LASK fra Linz, der lige havde slået Basel ud. Brugge vandt ikke desto mindre tre af de fire kampe, heraf begge på hjemmebane.

Med sådan en historik skulle man tro, at de også har en chance mod Galatasaray, der sandt for dyden ikke har en skræmmende udebanestatistik i Champions League. De har ikke vundet en udekamp siden 2013 i denne turnering. De har haft 14 chancer i mellemtiden og tabte 12 af disse. Blandt andet alle tre i sidste sæson.

Tæller vi sidste sæsons gruppespil med, har ingen af Brugges seneste fem hjemmekampe i CL haft mere end tre scoringer. Da jeg regner med, at kampen bliver spillet på deres præmisser og samtidig giver dem

anstændige chancer for at tage alle tre point har jeg valgt den kombination hos Nordicbet, der hedder hjemmesejr i en kamp med færre end fire mål til odds 2.36.

Brugge vandt deres tre kval-kampe i denne sæson med ét overskydende mål, hvorfor man også kan pønse på handicap-krydset på Brugge til odds 3.75.

Onsdag 20.45 Champions League

Club Brugge – Galatasaray

Spilforslag:

Hjemmesejr + under 3.5 mål odds 2.3

