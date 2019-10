Atletico holder lukket

Deres seneste møde, som fandt sted tilbage i april sluttede 3-2 til Atletico, men begge parters hidtidige spillevis i denne sæson indikerer ikke, at det bliver lige så målrigt denne gang. Snarere at det bliver som i deres tre foregående møder, der sammenlagt bød på fire mål.

Atletico har siden 2-2 kampen mod Juventus i Champions League holdt totalt lukket i defensiven. Fem kampe, nul scoringer imod så defensiven fungerer. Til gengæld arbejder offensiven ikke så meget med, da tre af de fem kampe sluttede 0-0 og de andre to blev vundet 2-0.

Kan Daniel Wass (th.) og Valencia stjæle point fra Atlético Madrid? Foto: José Jordan / Ritzau Scanpix.

Deres seneste to hjemmekampe, mod Celta og Real Madrid sluttede uden scoringer, og Valencias udekampe har også ligget til den målfattige side. Ok, de tabte 5-2 hos Barcelona, men deres tre øvrige udekampe sluttede alle med én scoring og de vandt senest 1-0 ude over både Chelsea og Athletic Bilbao.

Det er med andre to tilsyneladende velfungerende bastioner, som står overfor hinanden og vi tipper en målfattig kamp.

Forslag:

La Liga lørdag 16.00

Atletico Madrid - Valencia

Under 2 mål odds 2.38 Unibet

