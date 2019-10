Barca gør som Barca plejer

Real Madrid har for første gang i umindelige tider åbnet gruppespillet uden sejr i de første to kamp, onsdag forsøger Barcelona at undgå samme skæbne

Genk - Napoli

Kan man forestille sig, at denne duel går hen og bliver målfattig? Ja, man kan forestille sig så meget, men man skal godt nok koncentrere sig hårdt og længe for i sit indre at se en kedelig kamp for sig. Genk åbnede gruppespillet med at tabe 6-2 hos Salzburg.

Napoli vandt mere beskedent med 2-0 over Liverpool på to sene mål, og kan man score to gange mod Liverpools forsvar, kommer man også til at tilspille sig chancer på udebane mod Genk. Napolis første tre udekampe i Serie A i denne sæson sluttede 4-3, 3-4 og 4-1!

Napoli har med andre ord scoret 11 garn i tre udekampe og indkasseret otte. Fire af deres seneste seks udekampe i Champions League havde begge hold på tavlen og mindst tre mål. Jeg jagter endnu en kamp af den slags.

Spilforslag:

Champions League onsdag 18.55

Genk – Napoli

Over 2.5 mål og begge hold scorer odds 1.83

Barcelona – Inter

Det har ikke nødvendigvis været nogen overbevisende start på sæsonen for Barcelona, men de seneste to kampe har dog givet sejre hjemme i La Liga. Efter sejre på to gange 5-2 i de første par hjemmekampe virker det som om, der er blevet skruet en lille smule ned for armbevægelser.

Ellers målrige Villarreal blev besejret 2-1 inden Getafe i weekenden blev slået 2-0 på udebane. Nu skal de forsøge at indfange årets første sejr i Champions League efter 0-0 i første kamp i gruppespillet, og det sætter jeg min lid til, at de gør.

Barca åbne et gruppespil med to kampe uden sejr? Kan du huske, hvornår det senest er sket? Nej, vel? Kan du huske, hvornår det sidste gang skete, at de ikke vandt sæsonens første hjemmekamp? I 2011.

Inter havde enorme problemer med at besejre Sparta Prag i første kamp, og hentede først 1-1 dybt inde i overtiden. Det går godt i Serie A, hvor de stadig har maksimumpoint, men vi mangler stadig at få bevis for, at de kan overføre det til internationale opgaver. Det har Antonio Conte ofte haft problemer med.

Barcelona har fire gange spillet på hjemmebane mod Inter i Champions League og fire gange vandt de uden scoringer imod. Om sejren igen bliver til nul, er jeg ikke modig nok til at spå om, men jeg vil gerne ofre lidt mønt på, at Barca vinder for femte gang i træk.

Spilforslag:

Champions League onsdag 21.00

Barcelona - Inter

(Asian handicap -1) 1 odds 2.02 bet365

RB Leipzig – Lyon

Sidste bud herfra til onsdagen bliver en satsning på, at begge disse klubber kommer på tavlen. Lige så overvurderet, jeg fandt Lyon være på hjemmebane, lige så undervurderet synes jeg egentlig, at de er her. Nej, det går ikke sprudlende i Ligue 1, ja, de afgav point i hjemmekampen, men nogen vil måske huske, hvordan de sidste år sensationelt vandt ude over Manchester City og i øvrigt ikke tabt i gruppespillet på udebane.

Ved vi, at RB Leipzig er et så stærkt hjemmehold, at de kan bære en favoritværdighed på omkring odds 1.65? De var endnu større favoritter i weekenden, da de hjemme tabte 3-1 til Schalke 04. I betragtning af Lyons form, tør jeg dog ikke spille dem, men går i stedet efter, som nævnt, mål af begge parter.

Leipzig har scoret i alle sæsonens hidtidige kampe, men alle deres tre hjemmekampe i ligaen havde også gæsterne på tavlen. Lyon har spillet 2-2 i deres seneste to udekampe i Ligue 1, og scorede i ni af deres seneste 10 udekampe i Champions League.

Spilforslag:

Champions League onsdag 21.00

RB Leipzig - Lyon

Begge hold scorer odds 1.60 Unibet



