Barca øjner ny El Clasico

Hvordan stiller Barcelona op? Det er sandsynligvis det afgørende spørgsmål før den anden semifinale i Supercopa, der som skrevet i går afvikles i Saudi Arabien. De har nemlig mildest talt et ganske godt tag i Atletico Madrid, så tager de turneringen seriøst nok, er det vel rimeligt at antage, at de igen viser sig for stærke.

Onsdag så vi Real Madrid tage det rigeligt seriøst mod Valencia og slet ikke have samme problemer, som de havde i ligakampen før jul, og da jeg ikke nyder godt af den luksus i disse spalter at kunne vente til at se en startopstilling, før et spiltips afleveres, vælger jeg at satse på, at Barcelona ikke lader chancen for et nyt opgør mod ærkerivalerne glide sig frivilligt ad hænde.

På den første dag i december vandt Barcelona med 1-0 over Atletico. Det var niende gang i træk, at de ikke tabte til Simeones tropper. Det skal dog siges, at fire af de ni sluttede uafgjort, så måske værdien ligger i krydset.

Odds 3.50 for de friske, jeg har i stedet valgt nedenstående spil, som giver odds 1.77 ved Barca-sejr og det halve indskud retur ved uafgjort. Stoler du blindt på Barca, spiller du selvfølgelig bare et-tallet til odds 2.10 hos Bethard.

Jeg spiller desuden en lille pind på en målfattig første halvleg. De mødte som sagt hinanden 1. december, hvor Messi scorede det enlige sejrsmål efter 86 minutter. I deres seneste tre kampe faldt det tidligste mål efter 77 minutter.

Ingen af deres seneste syv møder havde mere end et mål før pausen og fire af de seneste seks stod 0-0 inden pausen. Nedenstående giver odds 1.92 ved en ny målløs første halvleg og indskuddet retur, hvis der scores én gang.

Spilforslag:

Supercopa torsdag 20.00

Barcelona – Atletico Madrid

(asian handicap -0.25) 1 odds 1.77 888Sport

(asian 1. halvleg) under 1 mål odds 1.92 bet365

Danmark er guldfavoritter - men pas på!