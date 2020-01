Benfica belejrer bundproppen

Er det bare mig, eller begynder man at blive lidt træt af kiksede væddemål via sene scoringer over den seneste uge? Siden sidste fredag er fire væddemål smuttet efter scoringer i det 86. minut eller senere. Og nul scoringer er gået den anden vej. Dén trend må meget gerne hurtigt vende!

Nå, af sted til Portugal, hvor de er 15 kampe inden i sæsonen. Benfica topper med suveræne 42 point. Aves ligger sidst med seks point. 36 points forskel på 15 runder! Det vil være en megasensation, hvis det ikke ender med hjemmesejr. Men går det også hen og bliver en målfest?

De seneste fire opgør mellem disse to sluttede 3-0, 2-0, 2-0 og 1-1. Aves’ seneste tre ligakampe sluttede alle med 1-0. De har i denne sæson mødt Porto, Sporting og Braga, som sammen med Benfica traditionelt udgør det bedste firkløver i Primeira Liga. Alle tre kampe sluttede med 1-0. Porto mødte de endda på udebane.

Jeg har valgt to spil på kampen, og den ene går under tre mål, som vist nedenstående, hvor indskuddet returneres, såfremt der falder præcis tre mål, og det andet går på hjemmeholdet til at vinde til nul. De seneste syv hjemmekampe i ligaen, som Benfica vandt, blev vundet til nul.

Spilforslag:

Primeira Liga fredag 20.00

Benfica – Aves hjemmesejr til nul odds 1.50 bet365

Under 3 mål odds 2.42 bet365

Og så videre til England, hvor West Ham er på besøg hos Sheffield United, og vi starter med et kig på en af hjemmeholdets spillere. John Lundstram har været lovprist en hel del for sit spil hos Sheffield United i den første del af sæsonen, men skulle man ikke alligevel vove pelsen på, at han ikke kommer til at trykke mere end én gang på kassen? Det giver odds 1.72 på under 1.5 skudforsøg, og det havde givet gevinst i mandens seneste syv kampe.

Det kunne måske også være en idé at satse på mange tacklinger af West Ham, for de har godt nok gået til makronerne i de første to kampe under Moyes. Mod Bournemouth, hjemme, begik de 23 tacklinger. Mod Gillingham fra League 1 i sidste uges pokalkamp begik de 27!

Spilforslag:

Premier League fredag 20.45

Sheffield United – West Ham

Lundstram under 1.5 skudforsøg odds 1.72 bet365

West Ham over 15.5 tacklinger odds 1.66 bet365



