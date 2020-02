Betting: FCK starter som lyn og torden

FC København har et deficit på fire point til førstepladsen, når de åbner forårssæsonen i aften i Esbjerg, og der skal point på kontoen med det samme, så FC Midtjylland mærker den varme ånde

Der er skiftet forholdsvis meget ud i trup-sammensætningen hos Esbjerg, der har kigget vidt og bredt efter folk, der kan være med til at redde klubben fri af nedrykning. De er gået lige så ringe igennem træningskampe, som de lukkede efterårssæsonen, så bortset fra motivation over at skulle åbne årtiet med en hjemmekamp mod FCK, kan truppen vel dårligt være totalt pumpet af selvtillid.





Lars Olsen har erhvervet sig nye spillere. Foto: Lars Poulsen

Nej, det er ikke sikkert, at træningskampe er et reelt pejlemærke, men det skulle alligevel være underligt, om man går igennem fem af disse, taber fire og vinder nul, mens defensiven indkasserer 13 mål undervejs, og så til at sætte taktikken lige i krydset til en duel mod FC København.

Hos 'løverne' er der ikke skiftet noget særligt ud i truppen, deres træningskampe har været en blandet affære, hvad resultater angår, men de kan godt læse på stillingen, at det er vigtigt at komme af sted med point på kontoen. De har vundet 11 af deres seneste 12 kampe mod Esbjerg, og jeg satser på, at de øger det tal i aften.

Måljagt i Tyskland

I aftenens duel i Bundesligaen vil det trodse enhver logik, hvis det gik hen og blev kedeligt på Signal-Iduna-Park. Der blev scoret otte, seks, fem, fem og syv mål i Dortmunds fem kampe efter vinterpausen. 31 kasser i alt på fem kampe!

De vælter mål ind, de har en fremragende historik mod Frankfurt, men gæsterne har heller ikke ligget på den lade side efter vinterpausen, hvor de blandt andet har slået RB Leipzig to gange. De scorede i alle fem kampe, i fire af dem var de mindst to gange på tavlen, og de har trekløver i rigtig stærk form i øjeblikket.





Måljagt i vente i aften. Foto: INA FASSBENDER/Ritzau Scanpix

I deres nuværende forfatning kan Eintrachts defensiv sagtens true BVBs defensiv, og en satsning på mange kasser er uomgængelig efter min mening, men jeg kunne også godt tænke mig at skyde lidt højere. Timothy Chandler står visse steder opført som ”forsvarer”, men han har ageret højre kant i træner Adi Hütters offensiv på det seneste og med stor succes.

Han var på tavlen i tre af Frankfurts fire ligakampe efter vinterpausen, og har stået for fire mål i alt. Det afspejles efter min mening ikke i de odds 7.50 på, at han scorer på et hvilket som helst tidspunkt, som bet365 udbyder. Han møder trods alt en defensiv, der har indkasseret syv mål i to kampe.

Spilforslag

Superligaen fredag 18.30

Esbjerg – FC København (asian handicap -1) 2 odds 2.25 bet365

1 Bundesliga fredag 20.30

Dortmund – Frankfurt

Begge hold scorer + over 2.5 mål odds 1.72 bet365

Timothy Chandler scorer i kampen odds 7.50 bet365