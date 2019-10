Bookmakerne har talt: Hun ryger ud af Vild med Dans

Birgit Aaby var sammen med makkeren Frederik Nonnemann den helt store favorit til at måtte forlade showet sidste fredag, men iværksætteren kom ikke engang i omdans, til hendes egen store forbløffelse.

- Jeg startede med at høre i radioen i morges, at jeg var sikkert ude, så det er helt surrealistisk. Det betyder så meget, og jeg kan faktisk nærmest ikke forstå, at jeg ikke kom i omdans, sagde en rørt Aaby, da Ekstra Bladet fangede hende for en kommentar fredag efter showet.

Samme forudsigelser må hun finde sig i fredag aften, hos Unibet er hun endda tårnhøj favorit til at få sparket.

Med tanke på sidste uges overraskelse, er der måske større fidus i at kigge i retning af Michael Maze og Mie Moltke til odds 6.00 hos Unibet. Bordtennis-stjernen var immervæk i omdans i sidste uge, og når Marie Bach Hansen kunne ryge ud i sidste uge, er det vist kraftigt indikeret, at ikke alt står skrevet i stjernerne på forhånd.

På selve vinderspillet for konkurrencen som sådan er spilselskaberne lettere delt på spørgsmålet om favoritværdigheden. Én har Jakob Fauerby favorit, en anden Neel Rønholt, mens en tredje ikke tager stilling og slet og ret udbyder samme odds.

Én ting kan de dog blive enige om; slaget skal stå mellem de to ovennævnte deltagerne, der nu begge giver markant lavere odds end alle andre.

