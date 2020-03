Borisov basker igennem

Eftersom dette er sæsonens første kamp i den hviderussiske liga, er der selvsagt ikke så mange resultater at basere sine spekulationer på, men vi har alligevel et par halmstrå at gribe ud efter. Der har været pænt gang i BATE Borisovs seneste træningskampe, ligesom de også har været ude i et par cup-kampe mod Dinamo Minsk.

Tæller vi deres seneste syv kampe med, hvoraf fem var træningskampe, var begge hold på tavlen i seks af disse. Fire af de seneste fem bød desuden på mindst tre mål. Et lignende billede finder vi hos Energetyk. Syv af deres seneste ni træningskampe havde mindst tre mål. De sidste tre sluttede 4-0, 2-2 og 2-3.

BATE er et ”power house” i hviderussisk fodbold, for nu at anvende et engelsk udtryk, og sluttede nummer to i ligaen i sidste sæson. 32 point foran Energetyk, der landede tre point foran nedrykningsstregen i en oprykningssæson.

Hvad vi satser på i eftermiddag, er en fortsættelse af den stil, Energetyk kørte i sidste sæson, idet de var ligaens målrigeste klub. Deres 30 ligakampe kastede et gennemsnit på 3.93 mål af sig. Blandt andet fordi de i deres to kampe mod BATE tabte 4-1 på udebane og 4-0 på hjemmebane. Vi går på måljagt igen.

Spilforslag

Hviderusland torsdag 15.00

Energetik-BGU Minsk – BATE Borisov

Over 3 mål odds 1.82 bet365

I dagens anden duel i Hviderusland har vi faktisk lidt mere end blot træningskampe at gå efter. De to klubber har nemlig lige mødt hinanden i to pokalkampe, ude- og hjemme, som blev spillet så sent som 9. og 14. marts.

Shakhter vandt begge opgør med hhv. 1-0 og 2-0. De sluttede som særdeles overlegen treer i sidste sæsons Premier League. 10 point efter mesterholdet Brest, men 15 point foran nummer fire. Og 20 point foran dagens modstander.

Shakhter var sæsonens bedste hjemmehold med ”12-2-1” for deres 15 hjemmekampe, og lægger vi sidste sæsons to ligaopgør mod Torpedo oven i de førnævnte pokalkampe har de slået dagens modstander fire gange i træk uden at indkassere mål. Vi går efter en håndfuld.

Spilforslag:

Hviderusland torsdag 17.00

Shakhter Soligorsk – Torpedo Zhodino

Hjemmesejr til nul odds 2.00 bet365