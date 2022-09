Braithwaite gjorde dansker til millionær

Martin Braithwaite skabte dansk og catalansk glæde, da han blev matchvinder for Espanyol i sin debut søndag eftermiddag, men en dansker glædede sig formentlig særligt over scoringen.

1-0-udesejren over Athletic fra Bilbao sikrede således en dansk mand fra Midtsjælland en gevinst på lidt mere end en million kroner. Den overraskende udesejr betød, at manden var den eneste, der ramte 13 rigtige på lørdagens tipskupon.

Det gik dog først senere op for ham, at den helt store gevinst var i hus, fortæller han til Danske Spil.

- Jeg fik en besked på telefonen, hvor der stod: ’Tillykke, du har vundet!’, og så stod der et 1-tal, og så tre 0’er, og så et punktum, og så 378. Jeg lå og kiggede på telefonen, men jeg troede ikke på det. Jeg troede, at der var et eller andet galt.

- Så ringede jeg til Danske Spil, og så fik jeg at vide, at jeg havde vundet en enlig 13’er. Plus det løse. Så sagde jeg ’mange tak’, lød det fra manden, der i alt vandt 1.000.378 kroner takket være en række med 13 rigtige og tre med ti rigtige.

Martin Braithwaite scorede sit debutmål blot syv minutter før tid i en kamp, som Espanyol bestemt ikke dominerede. Og det var da heller ikke en særlig tro på Barcelona-klubben, der fik manden til at gå med udesejr.

- Nej, jeg har tidligere prøvet at spille på de hold, som er favoritter, men så vinder de ikke alligevel, så nu holder jeg bare de samme fire sikre hver uge: 2-taller i kamp nummer 3, 6, 9 og 12. Det har jeg gjort i hvert fald et år nu, fortæller han til Danske Spil og løfter lidt af sløret for, hvad pengene skal bruges til.

- Nu skal der ryddes lidt op i økonomien. Jeg skylder en del på huset, så det er rart at kunne barbere lidt af toppen. Og vi har også lige fået lavet nye kloakker og en ny vej og sådan noget... og så kan det da også godt være, jeg får en todo-liste fra konen.

Sejren var Espanyols første i denne sæson og bringer dem op på 15. pladsen med fire point i lige så mange kampe.

