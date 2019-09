Brøndbys skrøbelige defensiv testes i Skive

Der var ikke helt så meget medvind til tirsdagens satsning på EFL Cup, som jeg havde sat næsen op efter, men man ved også, det bliver en tung aften, når de fire første scoringer på runden går imod ens satsninger… nå men godnat!

Dagen var dog også et eksempel på, hvordan marginaler kan udgøre forskellen. Havde Crawley slået Stoke i ordinær spilletid, i stedet for at vente til straffesparkskonkurrence, var dagen gået i plus. Men onsdagen bringer nye muligheder og forhåbentlig er marginalerne på vores side i dagens fire satsninger.

Vejgaard B – AaB kl. 16.30

AaB vandt i sidste runde med hele 8-0 over Nørresundby. Her møder de trods alt et hold fra 2. division, men gad vide om ikke det kan blive en klar sejr igen? De har indenfor de seneste par sæsoner vundet 2-0 ude over Middelfart, 5-0 ude over Roskilde og 3-1 ude over Næstved.

De har med andre ord været rimeligt pålidelige mod lavere rangerende modstandere, og Vejgaard synes at have enorme problemer med defensiven i øjeblikket. Deres seneste tre kampe blev tabt med hhv. 5-1 mod AB, 4-0 mod Thisted og 3-0 mod Aarhus Fremad. To af disse var på hjemmebane. Så skulle man tro, man også render ind i problemer mod et hold fra Superligaen.

Spilforslag:

(asian handicap -2) 2 odds 1.70 bet365

AB – Viborg kl. 18.00

Nummer to i 2. division mod nummer 1 i 1. division. Kan AB lege med? Ikke hvis de ikke får lappet deres defensiv lidt sammen. Sker det ikke, er Viborg for rutineret et mandskab. Der er scoret seks mål mod AB i deres seneste to kampe, hvilket har kostet førstepladsen i tabellen.

Til gengæld fungerer deres offensiv altså, og de har scoret i samtlige sæsonens 11 kampe. Begge hold var på tavlen i fire af Viborgs seneste fem kampe, og et lignende udfald går vi også efter her.

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.61 bet365

HB Købe – Nykøbing kl. 19.00

En duel mellem to hold fra samme række, og nedenstående spilforslag havde givet gevinst i HB Køges seneste syv kampe. Det havde også givet gevinst i seks af Nykøbings syv udekampe i denne sæson. Og endelig gav det også gevinst de seneste tre gange disse to mødte hinanden, hvilket alle tre gange var i 2019.

Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.57 bet365

Skive – Brøndby kl. 19.30

Tre sæsoner i træk har Brøndby spillet sig frem til finalen i pokalturneringen, så der er stolte traditioner at forsvare for de blå/gule, og jeg har da også en formodning om, at de kan leve op til favoritværdigheden, når de gæster Skive onsdag aften.

Hjemmeholdet er oprykkere i 1. division, og har fået kærligheden at føle med en placering som nummer 11 efter de første 10 runder, og der er trods alt et yderligere kvalitativt skridt op til et hold fra den bedre halvdel af Superligaen.

Skive stritter dog imod i de fleste af deres kampe, og scorede eksempelvis to mål i hver af deres seneste fire kampe. De scorede i deres seneste syv kampe, og meget kan man sige om Brøndby, men deres defensiv har de ikke fået på plads endnu. I 12 af deres seneste 13 kampe har de lukket mål ind.

Jeg håber på, at Skive ikke gemmer sig, bare fordi Brøndby kommer på besøg og satser på, at begge hold kommer på tavlen, men jeg regner trods alt med, at gæsterne i sidste ende trækker det længste strå.

Spilforslag:

2 + begge hold scorer odds 2.20 bet365

