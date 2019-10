Bundhold bider fra sig

Mandagsudvalget af fodboldkampe hører ikke just til årets mest spændende, så vi laver et forholdsvis sjældent visit i den græske liga mandag aften

Tillad mig lige at starte med at kommentere sidste uges betting. Det var mildest talt ikke meget medvind, der var med ugens udvalgte bets fra undertegnede og tro mig, det er jeg den første, der erkender. Det var ikke imponerende og det eneste gode, der sådan er at sige, er, at hvad betting angår, er der altid en ny dag at forsøge at revanchere sig på.

Indtil landskampene rammer os torsdag aften, er udvalget af kampe decideret tyndbenet, så vi må kigge alternative steder, hvis vi skal finde et eller andet, og jeg vover pelsen på et bundhold i den bedste græske liga.

Her har Panaitolikos nul point efter de første fem runder, hvilket selvsagt ikke er imponerende, men min satsning går på, at de i aften vil nyde for en gangs skyld ikke at kæmpe imod et hold fra toppen. Deres hidtidige modstandere ligger nummer 2, 3, 4, 5 og 8 i tabellen efter deres seks første kampe.

Dagens modstander ligger med mere beskedne tre point, og de tre point er kommet i hus via tre gange uafgjort på hjemmebane. Der burde således vente en lidt mere jævnbyrdig affære for Panaitolikos i aften.

Panaitolikos har ikke tabt de seneste seks indbyrdes opgør og vandt 2-0 i udekampen mod Lamia i sidste sæson. De havde i sidste sæson ikke for vane at spille mange kampe uafgjort, så jeg vælger det spil, der hedder 'draw-no-bet', der trods alt tager højde for krydset, men kun giver gevinst ved udesejren. Ved uafgjort betales indskuddet retur.

Spilforslag:

Super League Grækenland mandag 19.00

Lamia – Panaitolikos

(draw-no-bet) 2 odds 2.70 Unibet