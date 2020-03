Bundholdet bider fra sig

I en tid hvor det er særdeles med smuler fra de riges bord, må vi spillefugle tage, hvad vi kan få, og det lader til, at de i Nicaragua endnu ikke er så ramt af Corona, at de lader fodbolden stå stille

Jamen, så smutter vi til Nicaragua, men husk! Hold indsatserne på et absolut hygge-niveau, ikke også? De er 10 kampe inde i den såkaldte Clausura-turnering, og Chinandega har samlet sig 10 point, mens det går anderledes strygende for Managua, der ligger med 22 point. De har blandt andet indsamlet 10 point af de seneste 12 mulige.

Kaster man blot et hurtigt glimt på resultaterne for de enkelte hold, er der ikke fordi, Chinandega klarer sig dårligt på hjemmebane. I skrivende stund har de ét nederlag i deres seneste seks. Går man resultaterne nærmere efter i sømmene, finder man dog, at syv af deres seneste otte nederlag på hjemmebane kom mod de fem klubber, som lige nu ligger over dem i tabellen.

Der synes ganske enkelt at være en niveauforskel, og læg dertil at de bryder sig meget lidt om at spille imod Managua på hjemmebane. De er uden sejr i de seneste otte på eget græs mod dagens modstander, og de seneste tre blev alle tabt med sammenlagt 8-1. Lad os tage chancen mod Managua. Nedenstående forslag giver odds 2.15 ved sejr på mindst to overskydende mål og indskuddet retur ved sejr på ét mål.

Spilforslag:

Nicaragua onsdag 22.00

Chinandega – Managua

(asian handicap -1) 2 odds 2.15 bet365

I dagens anden satsning fra samme liga tager jeg chancen på et målfattigt opgør, når topholdet gæster bundholdet. Diriangén fører tabellen an med 23 point, mens Deportivo Las Sabanas på 10 kampe blot har samlet fem point.

Det lugter jo af et to-tal, men ubegribeligt nok kom tre af hjemmeholdets fem point i en udekamp mod Diriangén, så man skal være varsom, før man kyler opsparingen efter sidstnævnte. Så hellere satse på en målfattig kamp.

Af Diriangéns seneste syv ligakampe på udebane havde seks højst to scoringer. Fem af dem havde højst én scoring. Syv af Deportivo Las Sabanas’ seneste ni hjemmekampe havde ligeledes maksimalt to scoringer, og deres seneste hjemmekamp stod mod ligaens nummer to. Kampen sluttede 1-1. Nedenstående spilforslag giver odds 2.60 ved 0-1 mål og indskuddet retur ved to scoringer.

Spilforslag:

Nicaragua onsdag 23.30

Deportivo Las Sabanas – Diriangén

Under 2 mål odds 2.60 bet365