Byder Barcelona op til dans

Vi havde held med at gå med mål i Hertha Berlins hjemmekamp for 14 dage siden, og vi prøver lykken igen lørdag eftermiddag, inden vi sætter kursen mod La Liga

Det er nu et par uger siden, at man i Hertha Berlin hev angrebslegenden og den tidligere tyske landstræner Jürgen Klinsmann ind som ny cheftræner, og han har stadig sin første sejr til gode, men præstationerne har været godkendte.

Man tabte 2-1 til Dortmund, mens det blev 2-2 ude mod Frankfurt i sidste uge, hvor man sågar førte 2-0 med en halv time tilbage. Med andre ord: defensiven er ikke blevet lappet sammen endnu, men offensiven har fart på.

Hertha har ikke holdt nullet i ni kampe, og deres seneste seks hjemmekampe havde mål af begge parter. Freiburg var på tavlen i seks af deres seneste syv udekampe og har kun selv holdt nullet i én af de syv. Deres seneste tre udekampe havde begge hold på tavlen.

De seneste tre gange, de to mødte hinanden, og fem af de seneste seks, så begge hold på tavlen. Undtagelsen sluttede 0-0. Hvis det er udgangspunktet, at begge enten scorer eller at det ender målløst, må det blive førstnævnte scenarie lørdag eftermiddag. Klinsmann spiller næppe 0-0, så jeg satser på begge hold på tavlen.

Frem med grovfilen

Oddset herpå er selvfølgelig forholdsvis beskedent, så lad mig på samme kamp gå planken ud på et noget højere odds. Hertha har gået til stålet i deres første to kampe under Klinsmann, og der er blevet skrevet om det i tyske medier, hvordan aggressiviteten har været tydeligt øget.

I deres første kamp mod Dortmund fik de tre gule kort, i sidste uge mod Frankfurt fik de fire. I forvejen spillede de ikke just blidt på hjemmebane med et snit på 2.50 gule kort pr. hjemmekamp i denne sæson og hvis dén stil så lige har fået et hak opad, sååå…

De synes bare ikke helt at have opdaget det hos bookmakerne, idet Unibet eksempelvis giver odds 4.00 på mindst tre kort til Hertha. Altså et spil der havde givet gevinst i deres første to kampe under Klinsmann. Dén skal altså prøves.

Man kan også skyde efter Unibets odds 2.90 på flest kort til Hertha. Igen et spil der havde givet gevinst i deres første to kampe under Klinsmann og i deres seneste tre møder med Freiburg.

Spilforslag:

Lørdag 15.30

Hertha Berlin – Freiburg

Begge hold scorer odds 1.66 bet365

Hertha over 2.5 kort odds 4.00 Unibet

Flest kort til Hertha odds 2.90 Unibet

Real Sociedad – Barcelona

Det virker som om, Barcelona har fundet formen, og som bevist i Milano tirsdag aften, kan de åbenbart også stille med reserverne og vinde. Jeg har dog ikke tænkt mig at byde ind på ny sejr her, men vil hellere på måljagt.

I fem af Barcelona seneste seks kampe var begge hold på tavlen i kampe, der bød på mindst tre mål. Sociedad ligger heller ikke just på den lade side, når det kommer til mål. De har eksempelvis spillet 2-3 mod Sevilla og 1-3 mod Real Madrid.

Fem af deres seneste seks kampe havde begge hold på tavlen, og begge hold var på tavlen i fem af de seneste seks indbyrdes kampe mellem disse to. Alle fem havde mindst tre kasser. Ingen af parterne er begyndt at spille mere defensivt.

Spilforslag:

La Liga lørdag 16.00

Real Sociedad – FC Barcelona

Begge hold scorer + over 2.5 mål odds 1.83