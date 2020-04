Coronakrisen rammer spillebranchen: Her gør det ondt

Hele verden er i disse uger påvirket af corona-krisen, og de fleste brancher er ramt af faldende omsætning. Også betting- og casinosites er påvirket.

Særligt sportsbetting tager for tiden nogle hårde slag fra de mange aflyste kampe og turneringer indenfor stort set alle sportsgrene. Det fortæller direktør Morten Rønde hos spiludbydernes brancheorganisation, DOGA.

- Branchen vil helt klart have en nedgang pga. de manglende muligheder for at sætte odds på sportsbegivenheder, siger han og uddyber, at netop sportspilsudbyderne har en stor udfordring under krisen:

- For selv om der ikke er nogen indtjening, skal der stadig betales lønninger, husleje med videre, fortæller han.

Hvor hårdt branchen vil blive ramt, er det endnu for tidligt at sige noget om. Ifølge Morten Rønde vil det afhænge af, hvor lang tid corona-krisen varer.

- Men det er helt klart, at der kommer en stor nedgang, for alle de store sportsbegivenheder hen over sommeren er allerede aflyst, siger han og uddyber, at 2020 udover corona-krisen også har budt på andre udfordringer for branchen.

Pr. 1. Januar kom der nemlig nye regler, som kraftigt begrænser branchens muligheder for at lave bonusser og andre promotions.

- Det vil også påvirke branchens omsætning negativt, siger han.

Indtjening udfordret

Hos Danske Licens Spil fortæller administrerende direktør, Niels Folmann, at der ingen tvivl er om, at nedlukningen af sportsverden udfordrer deres indtjening.

- Det er selvfølgelig først og fremmest sportsspillene, der er påvirket af alle de mange aflysninger, men kasino-indtjeningen er også lavere end normalt. Enkelte dage er der ganske vist flere, som spiller, men generelt spilles der for mindre beløb,” fortæller han.

Forventningerne til 2020 er derfor også lavere end sidste år, hvor Danske Licens Spil kom ud med et pænt overskud.

- Det bliver svært at gentage. Selvom det er tidligt på året, og meget kan nå at forandre sig, må vi forvente, at corona-epidemien vil afspejle sig i det samlede årsresultat for Danske Licens Spil. Hvad det konkret vil betyde i kroner og øre, er uvist på nuværende tidspunkt, siger han.

Casino går bedre

Hos LeoVegas, der primært tilbyder casinospil, står det ikke helt så slemt til. Det oplyser kommunikationsdirektør, Hans Uhrus. I fjerde kvartal 2019 havde virksomheden 91 procent af deres indtjening fra casinospil og resten fra sportsspil.

Af samme årsag er virksomheden ikke så hårdt ramt at corona-krisen, da folk fortsat kan spille casinospil.

Hans Uhrus forklarer, at fordi LeoVegas er et børsnoteret selskab, kan han ikke kommentere på omsætningen i indeværende kvartal. Men han oplyser, at de normalt oplever en øget aktivitet på online casino i forbindelse med ferieperioder og helligdage.

- De suspenderede og udskudte ligaer og sportsbegivenheder forventes at reducere omsætningen på kort sigt inden for sportsspil. For LeoVegas' casinomodel kører virksomheden normalt uden synlige forstyrrelser, fortæller han.

Så måske kan den ekstra tid, folk har derhjemme nu, måske ligefrem komme online casinoer til gode.