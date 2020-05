Medstifter af 888 død i flyulykke

Forretningsmanden Shay Ben-Yitzhak, der var en af de fire oprindelige stiftere af gambling og casinovirksomheden 888, er død i et flystyrt i Israel.

Flyet forulykkede kort efter landing, og vidner fortæller til The Jerusalem Post, at de så det lille propelfly med Shay Ben-Yitzhak og hans 14-årige søn om bord styrte pludseligt mod jorden.

Den 52-årige iværksætter og pilot var ifølge avisen død, da redningspersonalet nåede frem. Hans søn overlevede imidlertid styrtet, men blev alvorligt såret og måtte flyves til et hospital for at blive behandlet for sine skader. Hans tilstand rapporteres som stabil.

Undersøgelsen af ​​ulykken fortsætter, men flyets placering på ulykkesstedet, hvor flynæsen var begravet i jorden, understøtter vidnernes udsagn om, at flyet faldt direkte mod jorden.

Indtil videre er der ikke noget nyt om, hvilke årsager til ulykken, der undersøges af ulykkesefterforskerne ved det israelske Transportministerium.

Trak sig tilbage

Shay Ben-Yitzhak, der i 1997 var med til at stifte 888 sammen med blandt andre sin bror, var den sidste af de fire oprindelige stiftere til at forlade virksomheden, der i dag er en af verdens største firmaer indenfor online gambling.

Indtil 2006 havde han titel af teknologichef med ansvar for virksomhedens forsknings- og udviklingscenter.

Samme år valgte han en mere tilbagelænet rolle som medlem af selskabets bestyrelse, inden han i 2010 helt forlod virksomheden for at tilbringe mere tid med sin familie.

Ved sin død var han angiveligt god for omkring en milliard kr.