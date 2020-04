Nye regler rammer onlinekasinoer

I begyndelsen af det nye år fik Danmark en ny spillelovgivning, der bl.a. betyder, at spillere skal sætte en indbetalingsgrænse på deres spilkonto, og at salgsfremmende foranstaltninger som bonusser og free bets ikke må have en værdi på mere end 1.000 kr.

1. april trådte så nye bekendtgørelser på spilområdet i kraft. Reglerne gælder bl.a. for onlinekasinoer samt en række andre spiludbydere.

Af bekendtgørelserne fremgår det, at spiludbyderne ved markedsføring af spil skal oplyse om aldersgrænse for spillet, Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil, og muligheden for selvudelukkelse i registret over frivilligt udelukkende spillere (ROFUS).

Spiludbydere skal ved markedsføring af spil endvidere anvende Spillemyndighedens mærkningsordning.

Hos DOGA, spiludbydernes brancheorganisation, hilser direktør Morten Rønde de nye retningslinjer velkommen.

-Vi støtter helt op omkring tiltagene, og faktisk var nogle af dem en del af vores adfærdskodeks fra juli 2019, dvs. før bekendtgørelsernes regler trådte i kraft, siger han.

Det forventes, at de nye regler vil give anledning til en del spørgsmål fra tilladelsesindehavere og andre interessenter, da det afhængigt af medietypen kan være svært at efterleve kravene i bekendtgørelserne.

Opretter eget klagenævn

Næsten samtidigt med at de nye regler træder i kraft, er Spilbranchens aktører gået sammen om et nævn, der skal behandle klager over reklamer fra spiludbydere.

Navnet bliver Spilreklamenævnet, og nævnet får hjemme hos erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen HORESTA.

Her bliver det nu muligt at klage over reklamer fra spiludbydere til en officiel instans. Det sker på Spilbranchens initiativ, og målet er ifølge dem at bevæge branchen i en mere ansvarlig retning.

Ambitionen i Spilbranchen er ifølge Morten Rønde, at branchen i fællesskab kan skabe en bedre markedsføringskultur, øget selvjustits og fælles retningslinjer.

Han ser frem til, at nævnet nu bliver til virkelighed.

-I spilbranchen har vi en fælles ambition om at skabe en sund kultur omkring spil, og her mener vi, at et reklamenævn er et vigtigt tiltag. Vi er vores ansvar meget bevidste, og branchens tiltag om selvregulering er udtryk for, at vi konstant afsøger mulighederne for at bevæge os i en mere ansvarlig retning,” siger han.

Spilreklamenævnet søges sammensat af repræsentanter for forbrugere, behandlere af ludomani, eksperter og branchen selv, og der sigtes mod at få udpeget en dommer som formand for nævnet.

Det er allerede nu muligt at indgive en klage på nævnets hjemmeside, spilreklamenævnet.dk. Dog vil de første klager først blive behandlet, når spilreklamenævnet har konstitueret sig i løbet af de kommende måneder.