Chelseas stime fortsætter i Burnley

Fem gange i dén tid Burnley har været en del af Premier League, har Chelsea gæstet Turf Moor, og det er blevet til fire sejre og en enkelt uafgjort, så det er åbenlyst ikke et sted, de har så vanskeligt ved at høste et resultat, som visse andre klubber har haft.

Kan de så gøre det igen?

Med mindre de har brugt for mange kræfter på onsdagens Champions League-kamp, så ja, det forestiller jeg mig. Efter en lidt vaklende start viser de topform netop nu, hvor også defensiven synes at være kommet på plads.

Chelsea kommer til Burnley med seks sejre på stribe, de to seneste med 1-0, og kan man vinde på udebane i Champions League over en så formstærk klub som Ajax, og med 1-0, har man altså også en anstændig chance hos Burnley.

Hvis ellers man kan få sit hoved rettet ind til, at det er en lidt mindre glamourøs scene.

De har fem sejre i træk på udebane, og Burnley har det vanskeligt mod ligaens bedre klubber. De har tabt syv af deres seneste 10 hjemmekampe mod top seks-hold, og døjer altså også mod nævnt i indledningen med Chelsea.

Jeg går efter en udesejr.

Spilforslag:

Premier League lørdag 18.30

Burnley – Chelsea 2 odds 1.80 Youbet

