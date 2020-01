Danmark er guldfavoritter - men pas på!

Torsdag aften fløjtes dette års Europamesterskab i håndbold for herrerne i gang, og det er med Nikolaj Jakobsens danske tropper som spilselskabernes favoritter til at lande øverst på skamlen igen

For første gang er værtsskabet til en EM-slutrunde delt imellem tre nationer, Østrig, Norge og Sverige, og det er samtidig første gang, at 24 nationer deltager i slutrunden. Underligt nok er ingen af de tre værtsnationer i aktion på førstedagen. Alle tre indtræder først fredag aften i løjerne.

Sverige håber selvfølgelig som delvis værtsnation at gøre det én tand bedre end for to år siden, da de tabte finalen, og tror man på de blå-gule, kan der høstes odds 7.50 for en guldmedalje. Af de tre værtsnationer er det netop svenskerne, som bookmakerne tror mest på som mester, og de vil da også have fordel af hjemmebane i Stockholm i tilfælde af eventuel finaledeltagelse.

Norge har placeret alle deres kampe oppe i Trondheim og får næppe problemer med at følge Frankrig over til næste fase af turneringen. Til gengæld vil det ikke være nogen større sensation, hvis Østrig er ude af medaljespillet allerede efter det indledende gruppespil.

De forsvarende Europamestre fra Spanien kan spilles til syv gange pengene retur, men det synes at være et yderste risikabelt væddemål. Ingen mester har forsvaret sin EM-titel, siden Sverige sad på tronen tre gange i træk fra 1998 til 2002.

Ikke engang det mægtige franske landshold med deres massive opbud af profiler har præsteret et titelforsvar, og deres seneste EM-titel ligger seks år tilbage, men de anses denne gang for næststørste favoritter til det ædleste metal hos de fleste bookmakere.

Og lad os så kigge på favoritterne. Danskerne er placeret i gruppe E med Ungarn, Island og Rusland som modstandere og skal spille alle indledende gruppekampe i Malmö Arena med start lørdag aften 18.15 mod Island.

Hansen og co. er placeret som forholdsvis solid guldfavorit hos spilselskaberne efter den imponerende slutrunde sidste år, hvor de rød/hvide smadrede al modstand og vandt samtlige 12 kampe. Har man blind tiltro til, at de kan gøre det igen, er der pengene 3.25 retur på indsatsen.

Udvalgte vinderodds:

bet365 Danske Spil Youbet 888sport Bet25

Danmark 3.25 3.00 3.25 3.15 3.15

Frankrig 4.60 4.50 4.75 5.50 4.65

Spanien 5.50 7.50 5.50 5.00 5.60

Tyskland 7.50 9.00 7.50 7.00 7.30

Sverige 7.50 7.50 7.50 7.00 6.90

Kroatien 11.00 14.00 11.00 15.00 12.50

Norge 12.00 10.00 11.00 9.00 9.90