Danmark skal vælte klippen

Odds 1.03 på dansk sejr er noget nær det højeste, man kan score sig, og det er trods alt for sølle, selv til et kombinationsspil, så vi skal kigge andre efter mulige indtægtskilder i danskernes landskamp, og lad os starte med antallet af mål.

Oddsene indikerer store forventninger til en dansk storsejr, men bortset fra sidste gang, Danmark var i aktion og vandt 5-1 over Georgien, er det trods alt ikke ofte, at danskerne ligger og vinder enorme sejre. Desuden synes der at være sket en udvikling med landsholdet fra Gibraltar, der var udpræget prügelknabe, da de første gang dukkede op som selvstændig nation i EM-kvalifikationen til slutrunden i 2016.

Dengang tabte de eksempelvis 4-0 hjemme og 7-0 ude mod Irland. De er også denne gang i gruppe med irerne, har mødt dem to gange og tabte 1-0 på hjemmebane og 2-0 på udebane.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmarks offensiv skal sprudle mod Gibraltar. Foto: Lars Poulsen.

Irland er måske ikke den mest kreative målestok at gå efter i forhold til Danmark, men der er nu engang en udpræget fightervilje på Gibraltars landshold, som gør, at de ofte lykkes med at holde modstanderen fra fadet, indtil kræfterne slipper op.

De har i deres korte levetid haft hjemmekampe mod nationer som Tyskland og tabte 7-0. Ved halvleg var stillingen 1-0. Irland vandt 4-0 efter 1-0 ved pausen. Bosnien vandt 4-0 efter 1-0 ved pausen. Sidste år i november tabte de 6-2 til Armenien. Stillingen var 1-1 ved pausen.

Tager man det spil, der hedder asian +2 ved pausen, får man odds 1.41 på Gibraltar, hvis stillingen er uafgjort, hjemmeholdet fører, eller Danmark fører 1-0. Fører Danmark med to overskydende mål, får man indskuddet retur.

Jeg er også fristet af det spil, der hedder under 4 mål, igen på asian, hvor der er odds 2.00 ved 0-3 scoringer og indskuddet retur ved præcis fire mål. Jeg har svært ved at forestille mig, at danskerne skulle have lyst til at brænde alt for meget krudt af, når man efter kampen rejser videre til Georgien og skal spille endnu en udekamp allerede søndag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ikke meget tyder på, at Kasper Schmeichel får en travl torsdag aften mod Gibraltar. Foto: Lars Poulsen.

Gibraltar er trods deres mange nederlag ikke noget voldsomt spillende hold, det er i hvert fald ikke mange kort, de får udstukket. I 2019 har de indtil videre spillet fire landskampe og modtog hhv. 1, 3, 1 og 2 advarsler undervejs.

Danmark spiller heller ikke ofte med grovfilen og har blot fået ét gult kort i deres første tre kval-kampe. Der er ingen garantier, men når ingen af parterne rigtigt for alvor har en spillestil, der animerer til mange kort, er det forholdsvis sjældent, at kampen udvikler sig. Odds 1.52 på under tre gule kort hos Nordicbet. Vil du højere op, kan du jagte odds 2.30 på nul kort til Danmark hos Danske Spil.

Endelig et kig på hjørnesparkene. Det må formodes, at Danmark vil være i angreb meste af tiden, men er der plads til at komme over fløjene? Under 9.5 hjørnespark til Danmark til odds 1.67 hos Unibet.

EM-kvalifikation kl. 20.00

Gibraltar – Danmark

Spilforslag:

(Asian +2 ved halvleg) Gibraltar odds 1.41

Asian under 4 mål odds 2.00 Unibet

Under 3.5 kort odds 1.52 Nordicbet

Danmark under 9.5 hjørnespark odds 1.67 Unibet

Ekstra Bladet dækker kampen mellem Gibraltar og Danmark LIVE.

Se også: Derfor er der kæmpe spejle på Brøndby Stadion

Discount-Bendtner: Det betaler FCK

Ståle om Bendtner: Ikke så slemt som frygtet

Sprækker i idyllen: Fire hovedbrud i FC Midtjylland